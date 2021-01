Założyciel CDPR tłumaczy się z problemów Cyberpunk 2077 i przedstawia plan aktualizacji gry. Next-genowa wersja gry w drugim półroczu

Cyberpunk 2077 – plan aktualizacji

Dla tych którzy nie mogą się już doczekać poprawek — dobre wieści. Dwie duże aktualizacje dla CP2077 są priorytetem — i te opatrzone łatką 1.1 oraz 1.2 mają priorytet, pojawią się w pierwszej kolejności. Miejmy nadzieję, że to już takie nowości, które na starych sprzętach doprowadzą grę do stanu używalności, by móc w pełni cieszyć się darmowym DLC i aktualizacją przystosowującą grę do konsol nowej generacji. Jak na plan aktualizacji, szkoda, że nie znalazło się tutaj miejsce na żadne konkretne daty. No cóż, najwyżej jedną żółtą planszę przykryje się kolejną ;-).

Cyberpunk 2077: co poszło nie tak? Twórcy oficjalnie o problemach z grą

Bardzo mnie cieszy przywiązanie do jakości o którym zapewnia założyciel CD Projekt Red. Cieszy też, że nie (a przynajmniej: nie do końca) zwala winę na wszystkich dookoła. Wyjątkowo rozbawiło mnie tłumaczenie dlaczego gra na konsolach starej generacji działa tak, jak działa — nie w kontekście tego, o czym opowiada Iwiński. Bo rozumiem, że kiedy stworzyło się możliwie najpiękniejszą wersję na PC i chciało ja później przeportować to zadanie było trudne. Ja jednak wciąż pamiętam wszystkie te promocyjne materiały gry dla PS4 i Xbox One, zgarniane w ciemno nagrody targów (przy prezentacjach jej znacznie piękniejszej, PCtowej wersji) dla najlepszych gier konsolowych i… no jednak trudno mi takie tłumaczenie wziąć na poważnie. Na wspomnianej stronie pojawiło się także oparte na odpowiedziach z wideo FAQ:

Skąd wzięła się tak ogromna różnica w wersjach na PC i konsole starej generacji?

Cyberpunk 2077 to ogromny projekt, który zawiera w sobie mnóstwo specjalnie przygotowanych obiektów, współzależnych systemów i mechanik. W tej grze wszystko to nie jest rozrzucone na płaskim terenie, gdzie moglibyśmy odciążyć nieco sprzęt, tylko skupione na obszarze dużego miasta, w którym ekran wczytywania niemal się nie pojawia. Już samo to było wyzwaniem, ale my jeszcze dodatkowo utrudniliśmy sobie pracę, chcąc dopilnować, by gra wyglądała oszałamiająco na PC, a dopiero potem dostosować ją do konsol – zwłaszcza tych starej generacji. To było nasze główne założenie. Na początku nie wydawało się ono zresztą specjalnie trudne. Wiedzieliśmy, że możliwości sprzętu się różnią, ale myślę, że czas pokazał jak bardzo nie doceniliśmy tego wyzwania.

Co sprawiło, że tworzenie gry na konsole było aż tak trudne?

Głównym wyzwaniem była nieustanna potrzeba ulepszania naszego systemu strumieniowania danych na potrzeby starszych konsol. Strumieniowanie odpowiada za „podawanie” silnikowi zarówno tego, co widać na ekranie, jak też samych mechanik gry. Miasto jest gęsto upakowane zawartością, a przepustowość dysków konsol starej generacji jest, jaka jest, więc ciągle mieliśmy z tym problemy.

Nie testowaliście gry na konsolach starej generacji aby upewnić się, że zapewnia dobre doświadczenia?

Testowaliśmy. Ale okazuje się, że nasze testy nie ujawniły wielu błędów, z którymi gracze zetknęli się podczas gry. Zbliżając się do premiery, każdego dnia widzieliśmy znaczącą poprawę i naprawdę wierzyliśmy, że aktualizacja premierowa załatwi sprawę.

Skąd różnica czasowa w recenzjach gry na PC i konsole?

Klucze do wersji recenzenckich na PC zaczęliśmy rozsyłać w pierwszym tygodniu grudnia. W dniu premiery, 10 grudnia, mieliśmy naprawdę dobry start jeśli chodzi o recenzje wersji PC i, mimo że nie było idealnie, jest to wersja gry z której jesteśmy bardzo dumni. W tym samym czasie kiedy wysyłaliśmy kody recenzenckie do wersji PC wciąż ciężko pracowaliśmy nad poprawą jakości gry na konsolach starej generacji. Każdy dodatkowy dzień pracy nad premierową aktualizacją dawał widoczne efekty. Dlatego zaczęliśmy rozsyłać klucze do wersji recenzenckiej na konsole dopiero 8 grudnia, czyli później niż początkowo zakładaliśmy.