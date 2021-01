Cyberpunk 2077 dostał aktualizację 1.1. Lista poprawek jest imponująca

Upłynie jeszcze dużo wody w Wiśle zanim CD Projekt Red naprawi całkowicie Cyberpunka 2077, ale ma o co walczyć. Po pierwsze o przychylność graczy, którzy przez lata traktowali firmę jak „świętą krowę”, ale nie mieli problemów by wylać na nią wiadro pomyj za niedopracowanego Cyberpunka 2077 na premierę. Walczą też o przywrócenie gry do PlayStation Store, bowiem z uwagi na swój stan techniczny i działanie, CP2077 zniknął z wirtualnych półek sklepowych Sony. Hotfixy rozwiązały niejeden problem, ale wygląda na to, że konkretną paczką naprawczą jest dopiero zapowiedziany już jakiś czas temu Patch 1.1 Lista poprawek jest długa.

Cyberpunk 2077 Patch 1.1 – lista poprawek

Aktualizacja oznaczona numerem 1.1 dotyczy wszystkich platform, na jakich został wydany Cyberpunk 2077.

Stabilność

Liczne poprawki stabilności, w tym:

Ulepszenie wykorzystania pamięci w różnych systemach wewnątrz gry: postaci, interakcji, nawigacji, filmów odtwarzanych w grze (telewizja, wiadomości, itp.), roślinności, efektów laserowych, minimapy, urządzeń, SI, ruchu ulicznego, obrażeń środowiskowych, związnych z kartą graficzną i innych.

Poprawki dotyczące zawieszania się gry (związane m.in. z ładowaniem zapisów gry, uruchamiania/zamykania gry oraz punktu bez odwrotu).

Zadania/Otwarty świat

Naprawiono błąd, który powodował, że telefony od Delamaina urywały się niespodziewanie i wyglądało, jakby nie można było ich odebrać, w zadaniu Readmisja.

Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie otrzymywali telefonu od Delamaina, kiedy zbliżali się do właściwych pojazdów w zadaniu Readmisja.

Naprawiono błąd, który powodował, że gracz mógł utknąć w punkcie „Odbierz telefon od Mr. Handsa” w zadaniu Witaj w Pacifice.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że Judy mogła teleportować się pod ziemię w zadaniu W topieli.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał rozmowę z mistrzem zen w zadaniu Dotyk żywiołów.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że Takemura nie dzwonił w zadaniu Stary znajomy.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że Jackie znikał w zadaniu Bilet wstępu.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał opuszczenie samochodu w zadaniu Szybka i wściekła: Wielki Wyścig.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że gracze mogli przestać otrzymywać telefony i wiadomości, jeśli zbytnio się oddalili od obszaru zadania Kto nie jest z nami.

Naprawiono błąd, gdzie otworzenie paczki nie aktualizowało zadania Przesyłka polecona.

Naprawiono wstecznie pliki zapisów dotknięte rzadkim błędem, gdzie rozmowa z Judy w zadaniu Dom lalek była niemożliwa ze względu na niewidzialną ścianę.

Badamy przyczynę takiego stanu rzeczy.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom odebranie nagrody w kontrakcie Czwarta bezwładza. Zadanie to zostanie zaliczone automatyczne u wszystkich graczy,

którzy wcześniej nie mogli odebrać nagrody i zostanie im ona przyznana.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że Delamain milknął podczas zadania Readmisja, jeśli gracz z początku odmówił mu pomocy.

Interfejs