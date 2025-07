Cyberpunk 2077 nie powiedziało ostatniego słowa. Nowa aktualizacja już jutro

Po miesiącu opóźnienia, CD Projekt RED zdradza szczegóły związane z premierą najnowszej aktualizacji do Cyberpunk 2077. Co przynosi łatka z numerkiem 2.3?

Choć kilka miesięcy temu ekipa z CD Projekt RED otwarcie mówiła, że zakończyły się prace nad Cyberpunk 2077, w sieci pojawiły się informacje, że wkrótce pojawi się kolejna aktualizacja – z numerkiem 2.3. Oficjalne potwierdzenie przyszło w zeszłym miesiącu. Update miał zostać udostępniony w ostatnich dniach czerwca, jednak nie udało się dotrzymać tego terminu. Dziś odbyła się specjalna prezentacja, na której pokazano, z czym będziemy mieć do czynienia w tej wersji i wiemy, kiedy trafi do graczy!

Reklama

Aktualizacja 2.3 to przede wszystkim 4 nowe pojazdy, funkcja AutoDrive, która umożliwi automatyczną jazdę po zatłoczonych ulicach Night City i poza granicami miasta. W grze pojawi się także autonomiczna taksówki Delamain, którą można wezwać w niemal każde miejsce i udać się do wcześniej wskazanego miejsca na mapie. Poprawek jest całkiem sporo, a sama gra zawierać będzie między innymi poprawki CrystalCoat oraz ulepszony tryb fotograficzny. Nie zabraknie też wsparcia dla nowych technologii kart kart graficznych na komputerach PC, w tym obsługi AMD FSR 3.1 Frame Generation, Intel XeSS 2.0 i HDR10+ Gaming.

Wspomniane wyżej nowe pojazdy to:

Yaiba ARV-Q340 Semimaru – nagroda za nowe zadanie poboczne (aby je odblokować, ukończ zadania Kwestia czasu oraz Szybka i wściekła). Kolejne zadanie poboczne odblokowuje funkcję CrystalCoat™ dla pojazdu.

– nagroda za nowe zadanie poboczne (aby je odblokować, ukończ zadania Kwestia czasu oraz Szybka i wściekła). Kolejne zadanie poboczne odblokowuje funkcję CrystalCoat™ dla pojazdu. Rayfield Caliburn „Mordred” – nagroda za nowe zadanie poboczne (aby je odblokować, ukończ zadania Szybka i wściekła: Badlandy, Szybka i wściekła: Santo Domingo, Czynnik ludzki oraz Mieszkanie nr 303).

– nagroda za nowe zadanie poboczne (aby je odblokować, ukończ zadania Szybka i wściekła: Badlandy, Szybka i wściekła: Santo Domingo, Czynnik ludzki oraz Mieszkanie nr 303). Yaiba ASM-R250 Muramasa – nagroda za nowe zadanie poboczne (aby je odblokować, kup 1 pojazd Yaiba, co najmniej 3 pojazdy przez AUTOFIXER, a także zalicz Zgłoszenie przestępstwa: Spalona robota...). Jeśli nie uda ci się zaliczyć zadania pobocznego, samochód można później kupić poprzez AUTOFIXER.

– nagroda za nowe zadanie poboczne (aby je odblokować, kup 1 pojazd Yaiba, co najmniej 3 pojazdy przez AUTOFIXER, a także zalicz Zgłoszenie przestępstwa: Spalona robota...). Jeśli nie uda ci się zaliczyć zadania pobocznego, samochód można później kupić poprzez AUTOFIXER. Chevillon Legatus 450 Aquila – dostępny do zakupu poprzez AUTOFIXER.

Pełną listę zmian w Cyberpunk 2077 w wersji 2.3 możecie znaleźć na oficjalnej stronie gry.

Cyberpunk 2077 w nowej wersji. Kto skorzysta?

W pierwszej kolejności aktualizacja Cyberpunk 2077 2.3 trafia na komputery PC i konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. W przygotowaniu jest również patch na Nintendo Switch 2, jednak ten pojawi się nieco później, o czym twórcy będą informować na bieżąco. Co ważne. Update będzie dostępny do pobrania już jutro, 17 lipca. Tego samego dnia gra zadebiutuje na platformie Mac, o czym pisaliśmy wczoraj. Posiadacze komputerów z logo nadgryzionego jabłka z procesorami M1 (z minimum 16 GB RAM) i nowszymi będą mogli cieszyć się produkcją studia CD Projekt RED na swoich sprzętach. Co ważne, jeśli gra została zakupiona wcześniej na Steam, GOG lub w Epic Games Store, wersja na Mac zostanie udostępniona za darmo!