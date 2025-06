Kultowa seria filmów z nową grą. Zwiastun ucieszy fanów

"007 First Light" to coś więcej niż tylko kolejna gra o agencie Jej Królewskiej Mości. To może być bardzo potrzebne nowe i świeże spojrzenie na legendę, bo gra ma szansę zdefiniować Jamesa Bonda na nowo w dzisiejszym świecie.

Wyobraźcie sobie Jamesa Bonda, zanim stał się bezwzględnym agentem 007 z licencją na zabijanie - właśnie taką wizję proponuje nam "007 First Light": samodzielna gra akcji-przygoda z perspektywy trzeciej osoby. Tu wcielamy się w młodego Bonda, zaledwie 26-letniego, który dopiero zaczyna swoją drogę w świecie szpiegostwa. To teraz postać pełna sprzeczności – utalentowany, z bystrymi instynktami, ale i momentami lekkomyślny. Nie jest jeszcze tym dojrzałym, wyrachowanym agentem, lecz mężczyzną, który dopiero uczy się, kiedy należy walczyć, kiedy zagrać blefem, a kiedy po prostu zniknąć w cieniu.

Reklama

007 First Light - zwiastun i data premiery gry z Jamesem Bondem

Gra ma być opowieścią o jego wejściu do elitarnego programu podwójnego 0, świeżo reaktywowanego po latach uśpienia. Początkowo Bond jest członkiem załogi powietrznej Królewskiej Marynarki Wojennej. Jego heroizm i niezwykłe umiejętności sprawiają, że MI6 dostrzega w nim potencjał. Historia, całkowicie oryginalna i stworzona we współpracy z Amazon MGM Studios, zabierze nas w podróż, gdzie po heroicznym czynie Bond zostaje zrekrutowany do programu. Jednak jego pierwsza poważna misja, mająca na celu powstrzymanie zbuntowanego agenta, kończy się tragicznie. To zmusza Bonda do nawiązania współpracy z niechętnym mentorem, Johnem Greenwayem, aby odkryć głęboki spisek i zapobiec zbliżającemu się zamachowi stanu.

Za sterami tego ambitnego projektu zasiada studio IO Interactive, gigant znany na całym świecie z kultowej serii HITMAN. Kto, jak nie oni, ma ponad 25 lat doświadczenia w tworzeniu wciągających gier akcji-przygodowych, łączących perfekcyjnie mechaniki skradania i walki z bogatą warstwą narracyjną? IO Interactive słynie z dbałości o detale, inteligentnego projektowania poziomów i możliwości wielokrotnego przechodzenia misji na różne sposoby. Te cechy, tak charakterystyczne dla Agentów 47, idealnie pasują do świata Jamesa Bonda, gdzie spryt, podstęp i elegancka eliminacja będą równie ważne, jak dynamiczne strzelaniny.

007 First Light to gra, ale trochę film



Deweloperzy zapowiadają, że gra będzie bardziej… kinowa i pełna akcji, co przywodzi na myśl takie tytuły jak seria Uncharted. To sugeruje płynne przejścia między rozgrywką a przerywnikami filmowymi, zapierające dech w piersiach sceny akcji i ciągłe poczucie uczestnictwa w wielkim szpiegowskim widowisku. Całość napędzana jest autorskim silnikiem IO Interactive, Glacier, co ma gwarantować wysoką jakość wizualną i płynność działania, nawet w najbardziej wymagających scenach.

Gracze będą mieli do dyspozycji pełen wachlarz umiejętności Bonda – od brutalnej siły, przez sprytny podstęp, aż po charakterystyczny, uroczy dowcip. Możliwość wyboru podejścia do misji to kwintesencja szpiegowskiego rzemiosła. Chcecie działać po cichu, jak cień, infiltrując wrogie bazy i unieszkodliwiając przeciwników z zaskoczenia? A może wolicie wejść z drzwiami, prowadząc intensywną wymianę ognia i korzystając z nowoczesnych gadżetów z Kwatermistrzostwa (Q Branch)? Gra pozwoli na to wszystko. Możecie walczyć pięściami, używać broni palnej, blefować strażników, a nawet wykorzystywać otoczenie na swoją korzyść. Co więcej, twórcy zaoferują możliwość ponownego rozgrywania ulubionych misji z dodatkowymi modyfikatorami, co zapewni praktycznie niekończącą się zabawę w szpiega.

Zwiatun pokazuje, że czekają nas podróże do egzotycznych lokalizacji na całym świecie. Od ośnieżonych gór, po skąpane w słońcu plaże – każda sceneria ma oddawać kinową estetykę filmów o Bondzie, co widać na każdym kroku. Na swojej drodze młody Bond spotka nie tylko zupełnie nowe postacie, takie jak wspomniany mentor John Greenway czy enigmatyczna Isola, ale także kultowe twarze znane z franczyzy – M, Q i Moneypenny.

007 First Light - na czym zagramy?

Na debiut "007 First Light" będziemy niestety musieli poczekać do 2026 roku. Gra ma trafić na szeroki wachlarz platform. Będzie dostępna na konsolach PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, nowej konsoli Nintendo Switch 2 oraz na PC (poprzez Steam i Epic Games Store). Szczególnie interesująca jest zapowiedź ulepszonej wersji na PlayStation 5 Pro, która ma wykorzystać technologię PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) i zoptymalizowaną wydajność, oferując rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę w trybie jakości.