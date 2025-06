Tych gier zabrakło mi na premierze Nintendo Switch 2

Premiera Nintendo Switch 2 za nami. Konsola oficjalnie trafiła do sprzedaży wczoraj i cieszy się sporym zainteresowaniem – także w Polsce, gdzie zorganizowane zostały nocne wydarzenie, w ramach których można było kupić nową generację sprzętu już o północy ze środy na czwartek. Wracając do domu z wymarzonym urządzeniem pewnie wielu z was zastanawiało się „w co teraz zagrać?”. Choć pojawieniu się Switcha 2 towarzyszy wiele gier, Nintendo nie ma zbyt mocnej reprezentacji wśród tytułów premierowych.

Największym nieobecnym na premierę Nintendo Switch 2 jest sam Mario. Fakt, mamy Mario Kart World, ale przyznam szczerze, że liczyłem, że wraz z konsolą otrzymamy pełnoprawnego następcę Mario Odyssey lub zupełnie nową grę z wąsatym hydraulikiem w roli głównej. Na premierę brakuje też Metroid Prime 4: Beyond – najnowszej odsłony serii, która miała szansę być system sellerem, ale musimy się uzbroić w cierpliwość i czekać na oficjalne potwierdzenie daty sprzedaży.

Wiadomo, że nastąpi ona w tym roku, a sama gra będzie dostępna na obu generacjach Nintendo Switch, z czego posiadacze nowej konsoli otrzymają wiele usprawnień, w tym wyższe rozdzielczości, rozgrywkę do 120 klatek na sekundę, czy wsparcie dla funkcji myszki w joy-conach. Nintendo nie zdecydowało się też na wypuszczenie Donkey Kong Bananza w dniu debiutu konsoli i każe czekać do lipca. Japońska firma ma swoją strategię, która zakłada wypuszczenie kilku mocnych pozycji do końca roku, a na liście znalazły się m.in. Pokémon Legends: Z-A, Kirby Air Riders, wspomniane wyżej produkcje (poza Mario) oraz usprawnione wersje Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World, czy Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV.

Nintendo Switch 2 na premierę. Jest w co grać!

Nie da się jednak ukryć, że na premierę Nintendo Switch 2 jest w co grać – zarówno od Nintendo, jak i zewnętrznych studiów, które zapowiedziały pełne wsparcie dla nowej generacji. Lista gier jest naprawdę spora i znacznie bardziej rozbudowana niż to, z czym mieliśmy do czynienia w 2017 r. Niewątpliwie największym hitem będzie Mario Kart World – gra, która rozwija koncept wyścigów z bohaterami gier Nintendo dając powiew świeżości nowymi trybami zabawy.

Na szczególne uznanie zasługuje Cyberpunk 2077 w edycji Ultimate, które jest dostępne w dniu premiery Nintendo Switch 2 i oferuje pełne doświadczenie płynące z Night City w wersji przenośnej. Gra działa zaskakująco dobrze zawstydzając nieco konkurencyjne urządzenia pozwalające na granie bez telewizora. Mało tego, edycja na Switcha 2 oddaje w ręce graczy dodatkowe funkcje, w tym sterowanie żyroskopowe czy funkcje myszki nowych Joy-conów. Ekipa z CD Projekt RED spisała się na medal i to jedna z obowiązkowych pozycji na tę konsolę.

W dniu premiery Nintendo Switch 2 udostępnione zostały też te gry:

Nintendo Switch 2 Welcome Tour (tech-demo pokazujące możliwości konsoli)

Street Fighter 6

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster

Yakuza 0 Director’s Cut

Fortnite

SPLIT FICTION

Fast Fusion

Hogwarts Legacy

HITMAN World of Assassination – Signature Edition

SONIC X SHADOW GENERATIONS

DELTARUNE

Suikoden I&II HD Remaster for Nintendo Switch 2 Gate Rune and Dunan Unification Wars

Puyo Puyo Tetris 2S

Arcade Archives 2 RIDGE RACER

Survival Kids

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening Complete Edition

Jest w czym wybierać!