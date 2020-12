Dodatki na otarcie łez? Darmowe DLC do Cyberpunka 2077 już niebawem

Cyberpunk 2077 podzielił graczy — cześć jest zachwycona najnowszą produkcją polskiego studia, część nie może przejść obojętnie nad stanem gry, w jakim została ona wydana. Świetne oceny od „pecetowców”, fatalne recenzje od graczy konsolowych, kontrowersje, pozwy składane przez akcjonariuszy i ciągłe problemy — czy to w wersji na PC, gdzie uszkodzeniu ulegały pliki zapisu stanu gry, czy niespełnione obietnice w stosunku do „starej” generacji konsol PlayStation 4 i Xbox One. CD Projekt RED nie ma łatwej końcówki roku — przynajmniej pod względem wizerunkowym. Nie da się jednak ukryć, że Cyberpunk 2077 to największa premiera roku — nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

W zeszłym tygodni informowaliśmy Was o 13 milionach sprzedanych egzemplarzy — z uwzględnieniem zwrotów po fali krytyki, jaka na CD Projekt RED spadła po wypuszczeniu gry na konsole — Sony wycofało Cyberpunk 2077 ze swojego sklepu PlayStation Store i nie wiadomo kiedy do niego powróci. Być może dopiero wtedy, gdy konsolowa wersja gry otrzyma „aktualizację do nowej generacji”, co ma nastąpić na początku 2021 r.

Cyberpunk 2077 na początku 2021 r. z pierwszym DLC



Zobacz też: Kłócimy się o Cyberpunka 2077 – klapa czy gra roku?

Jeszcze przed premierą Cyberpunka 2077 mówiło się wiele na temat dodatków do gry. Przede wszystkim tych fabularnych, które dostarczą graczom kolejnych godzin w Night City. CD Projekt RED nie było zbyt wylewne na temat ich charakteru, zawartości, czy przybliżonej daty premiery. Wiadomo jednak było, że wszystkie elementy dodatkowe powstają w oparciu o doświadczenia zdobyte przy okazji premiery Wiedźmina 3: Dziki Gon i późniejszych dodatków. Mowa oczywiście o przedmiotach urozmaicających rozgrywkę, jak i o fabularnych rozszerzeniach „Serca z kamienia” oraz „Krew i Wino”. A te ostatnie cieszyły się sporym uznaniem i zainteresowaniem graczy. Nie dziwi więc fakt, że Cyberpunk 2077 w najbliższym poddany zostanie podobnym zabiegom. Na oficjalnej stronie gry, w zakładce DLC pojawiły się pierwsze informacje o dodatkach. Co prawda nie znajdziecie tam żadnych szczegółów, ale warto trzymać rękę na pulsie — tym bardziej, że pierwsza paczka DLC ma trafić do graczy z początkiem 2021 r.

Co to będzie? Podejrzewam, że w pierwszej kolejności chodzić będzie o nowe przedmioty — zarówno te kosmetyczne, jak i wpływające na rozgrywkę. Bronie i modyfikacje, wszczepy, hacki, a może pojazdy. Myślę, że na rozszerzenia fabularne jeszcze trochę poczekamy. Tym bardziej, że CD Projekt RED powinno skupić całą swoją uwagę na doprowadzeniu gry do stanu, w którym będzie mogła m.in. powrócić do PlayStation Store. Przed studiem jeszcze wiele pracy — mimo, że część z niej wykonali moderzy. Mod Alternate Crowd Behavior naprawia tłum w Cyberpunk 2077. Przynajmniej trochę.