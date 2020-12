Czego twórcy Cyberpunk 2077 nie byli w stanie zrobić, moderzy ogarnęli w 2 tygodnie. Za darmo

Cyberpunk 2077 stał się bardzo sławny, ale raczej nie z powodów, których życzyliby sobie twórcy. Z dniem premiery jasnym stało się, że coś podczas produkcji poszło niesamowicie źle, ponieważ po 7 latach oczekiwania, wielokrotnym przekładaniu premiery, gracze nie tylko nie dostali tego, za co zapłacili, ale też – tego, co sam CD Projekt RED im obiecał. Listę błędów w grze można ciągnąć praktycznie w nieskończoność – od tego, że gra działa niestabilnie, przez niemożliwe do ukończenia misje, wszechobecne błędy graficzne i błędy interfejsu, zepsutą fizykę i detekcję kolizji, aż po zachowanie NPC i świata przedstawionego w grze. I na tym ostatnim chciałbym się dziś skupić. Dlaczego? Ano dlatego, że przed premierą „immersyjne” i „żyjące” miasto miało być jednym z głównych atutów gry. Ba, jeżeli zerkniecie na opis dofinansowania o kodzie „POIR.01.02.00-00-0105/16” zobaczycie, że CD Projekt RED otrzymał z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prawie 10 mln złotych na coś, co opisano jako „kompleksowa technologia służąca do kreacji „żywego”, grywalnego w czasie rzeczywistym, miasta o wielkiej skali, która bazuje na zasadach, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz uwzględnia opracowanie innowacyjnych procesów i narzędzi wspierających tworzenie najwyższej jakości gier z otwartym światem”. 10 milionów złotych na coś, co okazało się piętą achillesową produkcji brzmi dla mnie jak nieco nietrafiona inwestycja. Na co poszły te pieniądze? Tego być może nigdy się nie dowiemy. Być może za kilka miesięcy zachowania ludzi w Night City zostaną dzięki tej kwocie poprawione.