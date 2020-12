Konsolowy Cyberpunk 2077 to dramat. Gracze nie mają litości i wystawiają fatalne oceny polskiej grze

Fala krytyki konsolowej wersji Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 spotkał się ze świetnymi reakcjami recenzentów, warto jednak nadmienić, że wszystkie opinie bazowały na wersji PC. Mocno zbuggowanej, ale najwidoczniej duża część dziennikarzy branżowych jest na tyle ufna, że nie przeszkodziło im to wystawiać niedopracowanej technicznie grze maksymalnych ocen. Ciężko mi się z takim podejściem zgodzić i nie powinny mieć tu moim zdaniem znaczenia wcześniejsze dokonania CDPR oraz obietnice, również te dotyczące przyszłych aktualizacji. Ja oceniam to co jest tu i teraz, a nie to, co będzie za miesiąc czy dwa.

10 grudnia Cyberpunk 2077 trafił do graczy na całym świecie, nie tylko na PC, ale również na konsolach. Dla przypomnienia – firma nie dostarczyła wersji na nowe konsole, można więc uruchomić wersje tylko na obecne – zarówno na PS4/Xbox One, jak i PS5/Xbox Series X i S. Co ciekawe, ani jedna, ani druga odsłona nie doczekała się jeszcze średniej od dziennikarzy w serwisie Metacritic. Dziwne, bo przecież konsolowe odsłony trafiły do milionów graczy – ci jednak wystawili już swoje pierwsze oceny. Jakie?

Dramatycznie złe.