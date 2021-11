Patchy do Cyberpunka 2077 w tym roku już nie będzie

Cyberpunk 2077 z aktualizacją dopiero w 2022 roku

Za kilka dni minie równo rok od premiery najbardziej oczekiwanej gry 2020 roku, czyli Cyberpunka 2077. Powiedzieć, że premiera była nieudana to chyba trochę za mało, ale nie zmienia to faktu, że gra sprzedała się całkiem nieźle jak na światowe standardy. W ciągu roku CD Projekt RED przygotował też kilka patchy, które znacząco poprawiły wydajność oraz naprawiły większość irytujących błędów. Efekty tych starań widać zresztą np. na Steamie, gdzie w ostatnim czasie przeważają oceny pozytywne. Wygląda więc na to, że Cyberpunk 2077 osiągnął wreszcie taki poziom, jaki powinien mieć w czasie swojej premiery.

Najwidoczniej cieszy to Adama Kicińskiego, prezes CD Projektu udzielił wywiadu Rzeczpospolitej, w którym odniósł się do przyszłości całej spółki i gier jakie wydaje. Dowiedzieliśmy się między innymi, że Cyberpunk 2077 nie dostanie w tym roku już żadnej poprawki. Duży patch oznaczony numerkiem 1.5 planowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku i pojawi się prawdopodobnie razem z aktualizacją dla konsol nowej generacji (Xbox Series X/S i PS5). Początkowo ta wersja miała pojawić się w tym roku, ale zarząd tym razem wziął pod uwagę głos zespołu deweloperskiego, który stał na stanowisku, że potrzebne jest więcej czasu. Obecnie blisko 1/3 z 660 deweloperów zatrudnionych w CD Projekcie pracuje nad aktualizacją Cyberpunka 2077.



Ten harmonogram jest już nieaktaulny...

Coraz większa część zespołu tworzy natomiast pierwszy duży, płatny dodatek do tej gry, którego daty premiery niestety jeszcze nie znamy. Biorąc pod uwagę, że w tym roku na Netfliksie ma pojawić się też animacja inspirowana światem Cyberpunka 2077, sprzedaż tego tytułu może jeszcze odżyć. Tym bardziej, że ceny w promocjach często są już ponad połowę niższe niż w dniu premiery.

Wiedźmin 3 na nowe konsole potrzebuje więcej czasu

Prezes Kiciński odniósł się też do przesunięcia premiery nowej wersji Wiedźmina 3, tworzonej z myślą o nowych konsolach. Tym projektem zajmuje się zewnętrzne studio - Saber Interactive, które też zaliczyło spore opóźnienie w realizacji tego zlecenia. Według prezesa wynika to z szeregu nowych technologii jakie pojawiły się w ostatnim czasie, a które mają pojawić się w nowej odsłonie gry. Mowa tu chociażby o ray-tracingu, z którego gra ma korzystać. CD Projekt szykuje też nową zawartość do gry inspirowaną serialem Netfliksa, którego drugi sezon zadebiutuje już w grudniu.

Co ciekawe między wierszami można wyczytać, że prace nad kolejną grą AAA z uniwersum Wiedźmina już się rozpoczęły. Prezes Kiciński zdradził, że pracują nad nowym tytułem, i że bazuje on na obecnych franczyzach, a biorąc pod uwagę, że Cyberpunk 2077 miał premierę zaledwie w zeszłym roku, trudno oczekiwać, aby powstawał "Cyberpunk 2078" ;-). Wygląda też na to, że nad tym projektem może pracować nowe przejęte studio The Molasses Flood. W trakcie wywiadu poruszono jeszcze kwestię kolejnych przejęć, których CD Projekt nie wyklucza. Jednocześnie prezes zaznaczył, że nie planują szukać też większego partnera i chcą pozostać niezależni.