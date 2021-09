Oto pełna lista poprawek w aktualizacji 1.31 do Cyberpunk 2077

Nie minął nawet miesiąc od ogromnej aktualizacji 1.3 do Cyberpunk 2077, a CD Projekt RED właśnie wypuścił łatkę z numerem 1.31. Znajdziemy tam poprawki do błędów, ale podobno problemy nie dotyczyły wszystkich graczy.

Poprawki wprowadzone aktualizacją 1.31 do Cyberpunk 2077

Rozgrywka

Naprawiono błąd, który sprawiał, że w momencie ulepszenia przedmiotu ze znacznikiem zadania podstawowa wersja tego przedmiotu nie znikała z ekwipunku.

Naprawiono błąd, przez który atuty szybkości przeładowywania broni spowalniały czas przeładowania.

Poprawiono wysokość skoku ładowanego.

Dostosowano szybkość, z jaką wrogowie wykrywają skradanie się w zależności od poziomu trudności gry.

V nie będzie się już zacinać w animacji spadania w trakcie wypadku motocyklowego, posiadając atut „Jak skała”.

Zadania i otwarty świat

Naprawiono błąd, przez który Judy nie pojawiała się w swojej furgonetce na Jig-Jig Street.

Naprawiono błąd, przez który Thorton Galena „Rattler” nie pojawiał się w obszarze zadania.

Thorton Galena „Rattler” nie będzie już niewrażliwy na obrażenia po wykonaniu zadania.

Naprawiono błąd, przez który zadanie odnawiało się na celu cel „Udaj się na finałową walkę” w zapisach zrobionych na wersji 1.22.

Naprawiono błąd, w wyniku którego cel „Poczekaj na nomadów” wyświetlał się na ekranie jeszcze długo po przybyciu na skrzyżowanie.

Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było porozmawiać z nomadami w celu ustalenia planu.

Naprawiono błąd, przez który samochód gracza blokował się między blokadą a barierką, co uniemożliwiało powrót do samochodu i blokowało postępy.

Efekty wizualne

Naprawiono błąd, przez który drogi po opadach deszczu nie wyglądały na mokre, co było wynikiem trwających prac nad systemem mokrych nawierzchni. W 1.31 mokre powierzchnie powinny wyglądać bardziej szczegółowo niż przed wystąpieniem problemu.

Usunięto włosy i/lub brwi w przypadku, gdy wyłączono ich widok we wcześniejszych wersjach gry.

Naprawiono błąd, przez który strzał z broni typu Tech wywoływał chwilowe oślepiające światło.

Nie mów Saulowi – naprawiono błąd, przez który Carol brakowało tabletu lub siedziała w powietrzu podczas scenki.

Interfejs

Przywrócono brakujące opisy Przegrzania i Krótkiego spięcia we wskazówkach hacków.

Przywrócono brakujące opisy modyfikacji ubioru: Backpacker, Resist!, Osmosis i Tancerz.

Inne

Naprawiono błąd, przez który gracze nie mogli odebrać w grze nagrody za rejestrację w związku z problemem: „Wystąpił problem z połączeniem sieciowym. Spróbuj później”.

Konsole

[PlayStation] Optymalizacja pamięci kart graficznych.

Kiedyś Cyberpunk 2077 będzie bez błędów, kiedyś będzie pięknie

Zastanawiałem się ostatnio czy kiedyś Cyberpunk 2077 będzie wolny od błędów i mówiąc szczerze, jakoś tego nie widzę. Doceniam oczywiście zarówno pracę jaką wykonuje CD Projekt RED łatając swoją grę i transparentność - bo też trzeba mieć jednak sporo odwagi by rozpisywać za każdym razem wszystkie błędy wiedząc, że ich odbiór jest jeden. Takie błędy w tak dużej i tak mocno promowanej grze nie powinny się pojawić, więc każdy log z aktualizacji jeszcze bardziej zdradza jak bardzo niedopracowana produkcja trafiła na sklepowe półki. Do tego kolejna aktualizacja tworzy nowe błędy i mamy niekończącą się opowieść. Naprawdę aż strach pomyśleć jak długo firma będzie musiała łatać aktualizację do konsol nowej generacji...o ile kiedyś się jej w ogóle doczekamy.

źródło