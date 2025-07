Elgato prezentuje Facecam 4K. Nagrywanie w 4K60 i wymienne filtry na obiektyw

Elgato wprowadza do oferty nową kamerę. Facecam 4K potrafi rejestrować wideo w rozdzielczości 4K w 60 kl/s, a przy tym jest zdecydowanie tańsza od wydanego jakiś czas temu modelu Pro. Jest to tez pierwsza kamerka na rynku obsługująca wymienne filtry na obiektyw.

Elgato Facecam 4K bazuje na matrycy Sony STARVIS 2 CMOS o rozmiarze 1/1,8". Kamerę wyposażono w przysłonę f/4.0. Kluczowa jest tutaj jednak zdolność do rejestrowania wideo w rozdzielczości 4K w 60 kl/s (4K30 przy włączonym HDR), co dotąd potrafił tylko najdroższy model w ofercie Elgato – wypuszczona na rynek w 2022 roku Facecam Pro, która była pierwszą kamerką internetową 4K60 na rynku.

Tym razem Elgato również chce być w czymś pierwsze. Model Facecam 4K, jako jedyna kamerka internetowa na rynku, otrzymał bowiem obsługę filtrów. Producent zapewnia, że z powodzeniem zamontujemy tutaj dowolny filtr o przekątnej 49 mm, co pozwoli nam znacząco zmienić obraz w naszym nagraniu, dodać efekty, zniwelować refleksy i nie tylko. Z okazji premiery Elgato dołącza bezpłatny filtr CPL do każdego zamówienia Facecam 4K złożonego w ich sklepie internetowym.

Facecam 4K współpracuje z oprogramowaniem Camera Hub Elgato, które pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów każdego nagrania – czułości ISO, ekspozycji, migawki czy zoomu. Co istotne, kamera posiada własną pamięć, w której możemy zapisać nasze ustawienia, dzięki czemu nie ma potrzeby uruchamiania Camera Hub za każdym razem, kiedy z niej korzystamy.

Producent podkreśla też, że nowa kamera jest zgodna z prompterem Elgato. Akcesorium zostanie w najbliższym czasie zaktualizowane i w pudełku będzie dołączany adapter przeznaczony do montażu Facecam 4K. Wszyscy posiadacze promptera będą mogli zamówić go osobno na stronie Elgato lub… wydrukować na drukarce 3D, korzystając z bezpłatnie udostępnionych przez producenta projektów.

Facecam 4K została wyceniona w Polsce na 870 zł. Nie jest to oczywiście najniższa cena, do czego Elgato zdążyło nas przyzwyczaić. Sama kamerka nie jest zresztą też rozwiązaniem dla mas do wideorozmów – to raczej specjalistyczne narzędzie dla twórców (jak całe portfolio Elgato), a to zupełnie inna kategoria cenowa.