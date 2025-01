Cuda niewidy. Zestawienie najdziwniejszych wynalazków na CES

Targi CES 2025 w Las Vegas, jak co roku, dostarczyły odwiedzającym mnóstwo emocji i niecodziennych wrażeń. Tegoroczna edycja była szczególnie imponująca, ponieważ zaprezentowano wiele przełomowych urządzeń, które wyznaczają nowe kierunki rozwoju technologii i ukazują, w jaki sposób innowacje mogą wpłynąć na nasze życie. Od zaawansowanych rozwiązań w rolnictwie, przez futurystyczne środki transportu, aż po narzędzia dedykowane badaniom ekologicznym – targi CES 2025 były prawdziwą demonstracją ludzkiej pomysłowości.

Przyszłość technologii zaprezentowana w najdziwniejszych i najbardziej innowacyjnych urządzeniach pokazuje, jak szybko zmieniają się nasze możliwości. Spośród wielu zaprezentowanych wynalazków wyróżniło się kilka, które swoją oryginalnością i funkcjonalnością przyciągnęły uwagę zarówno specjalistów, jak i laików. Przyjrzyjmy się bliżej tym wyjątkowym urządzeniom, które stanowią nie tylko ciekawostki, ale mogą również wpłynąć na rozwój całych sektorów gospodarki i nauki.

Wchodzimy w nową erę agrokultury

Pierwszym z wyróżniających się urządzeń był wielofunkcyjny robot rolniczy zaprezentowany przez firmę Daedong. Ten innowacyjny robot, oparty na zaawansowanym modelu AI, jest w stanie autonomicznie zarządzać różnorodnymi zadaniami rolniczymi dzięki systemowi uczącemu się ludzkich zachowań. W strefie AI Agri Robot Zone można było zobaczyć, jak urządzenie zarządza uprawą truskawek – od sadzenia przez przerzedzanie kwiatów po zbiór.

Dzięki temu robot może stać się niezastąpionym wsparciem dla rolników, oszczędzając czas i zwiększając wydajność. Warto zaznaczyć, że to nie tylko robot, ale cały system, urządzenie zostało zaopatrzone w specjalne ramię do zbierania plonów, a całą trasę i zakres obowiązków można zaprogramować w specjalnej aplikacji. Daedong planuje dalszy rozwój technologii, aby w przyszłości zautomatyzować jeszcze więcej procesów rolniczych.

Automatyczny robot do koszykówki

A co jeżeli powiem, że granie w koszykówkę nie będzie już wymagało dostępu do specjalnej hali sportowej? Davy Robot Datic 1 to urządzenie, które szczególnie zainteresuje miłośników sportu. Ten robot do treningu koszykówki został zaprojektowany z myślą o uczniach szkół średnich oraz młodzieży, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w pojedynkę.

Robot potrafi automatycznie zbierać piłki, podawać je w ruchu, a także składać się i rozkładać jednym przyciskiem. Ważący zaledwie 15 kilogramów, urządzenie jest kompaktowe i łatwe w transporcie, a jego bateria wystarcza na ponad dwie godziny pracy. Produkt, który wkrótce trafi do masowej produkcji, wyceniany jest na około 1000 dolarów, co czyni go dostępnym dla szerokiego grona użytkowników.

Amphibious RoboTurtle

Kolejnym niezwykłym wynalazkiem jest wodny robot marki Beatbot – Amphibious RoboTurtle. Urządzenie opisywałem już przy okazji innego artykułu, jednak jest na tyle oryginalne, że nie powinno go zabraknąć w tym zestawieniu. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie przypomina żółwia i zostało stworzone do eksploracji podwodnych środowisk.

Dzięki swojej konstrukcji minimalizuje wpływ na ekosystem, co czyni go idealnym narzędziem do monitorowania zagrożonych gatunków czy oceny jakości wód. Producent podkreśla, że RoboTurtle to przyszłość ekologicznych badań naukowych, a jego możliwości analizy środowiska mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach, od biologii po ochronę środowiska.

Silnik elektryczny do samolotu Wright Electronics

Następny punkt jest dość niespodziewany. Wyobraźcie sobie, że idziecie spokojnie tłocznymi alejkami Las Vegas Convention Center, a tu nagle przed wami staje... silnik do samolotu. Wright Electronics zaprezentowało nowatorski silnik elektryczny o mocy 2,5 megawata, który wyznacza nowe standardy w dziedzinie lotnictwa elektrycznego.

Jego wyjątkowa moc oraz niewielka waga sprawiają, że idealnie nadaje się do zasilania samolotów pasażerskich przyszłości. Silnik oferuje wysoką efektywność energetyczną na poziomie 96%, co znacząco zmniejsza wpływ na środowisko. Dzięki współpracy z NASA i ARPA-E, silnik przeszedł rygorystyczne testy, które potwierdziły jego niezawodność. Zintegrowana technologia inwerterowa oraz możliwość dostosowania do różnych aplikacji czynią go niezwykle wszechstronnym urządzeniem.

Ciekawe jest to, że przy jego produkcji pracuje Polak, Peter Kurowski, a sam silnik jest składany i testowany na Politechnice Rzeszowskiej. Jest jednak kilka problemów, których przeskoczenie będzie nie lada wyzwaniem. W obecnej formie silniki oferują do godziny lotu, więc mogłyby zostać wykorzystane do co najwyżej do lotów krajowych.

Inteligentna puszka na rośliny

Kolejnym innowacyjnym urządzeniem firmy Daedong jest AI Plant Box – inteligentne pudełko do uprawy roślin w warunkach domowych. Produkt zdobył nagrodę CES Innovation Award w kategorii Food & AgTech dzięki swojej funkcjonalności i wyjątkowemu designowi. AI Plant Box umożliwia użytkownikom hodowanie roślin za pomocą technologii smart farming. Urządzenie automatycznie dostosowuje warunki środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność, oświetlenie czy składniki odżywcze, do potrzeb konkretnej rośliny. Dzięki wbudowanej kamerze i aplikacji mobilnej użytkownicy mogą na bieżąco monitorować wzrost roślin i analizować gotowość do zbioru. Rozwiązanie to promuje zrównoważone rolnictwo miejskie i jest kolejnym krokiem w kierunku przyszłości rolnictwa.

Beccarii – wielofunkcyjny dron typu ziemia-woda-powietrze

Beccarii to projekt polskiego innowacyjnego drona załogowego, który może latać, jeździć i pływać. Rozwijany przez polski startup B-Technology, dron wyróżnia się unikalnym systemem napędowym, który pozwala na efektywne korzystanie z tych samych silników do różnych form lokomocji. Dzięki temu udało się zmniejszyć wagę urządzenia i zwiększyć jego wszechstronność. Prototyp drona o wadze 25 kg jest w stanie utrzymać się w powietrzu przez 40 minut, jeździć po ziemi przez 12 godzin oraz pływać z podobną wydajnością. Projekt ma na celu stworzenie pojazdu przyszłości, który znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach, od transportu po ratownictwo.

Przy stoisku miałem okazję porozmawiać z przedstawicielem firmy, który zdradził co nieco planów. Szkielet drona wykonany jest z włókna węglowego, a jednym z ich celów jest zredukowanie wagi i tym samym wydłużenie efektywnego czasu w powietrzu. Chcą to częściowo osiągnąć poprzez usunięcie silników do poruszania się po jezdni i tak przeprojektować urządzenie, by podczas jazdy było napędzane tymi samymi co wirniki podczas lotu. Ponadto

Sternboard – snowboard na każdą pogodę

Dla miłośników sportów ekstremalnych Sternboard może okazać się prawdziwym hitem. To elektryczna deska snowboardowa, która pozwala na jazdę w każdych warunkach – na śniegu, piasku czy trawie. Wyposażona w mocny silnik o mocy do 2000 W, osiąga prędkość powyżej 65 km/h i ma zasięg do 100 km. Dzięki regulowanym podnóżkom i solidnym zawieszeniom urządzenie zapewnia stabilność nawet na najbardziej wymagającym terenie.

Mirokai – Robot wielozadaniowy

Moim największym zarzutem do producentów robotów jest to, że zwykle nie mają oni zdefiniowanego celu. Niby potrafią coś podnieść, coś przenieść i się poruszać, ale to by było na tyle. Na co komu coś takiego w domu? Dlatego też jednym z najciekawszych robotów prezentowanych na targach CES 2025 był Mirokai – innowacyjne urządzenie zaprojektowane jako społeczny, wielofunkcyjny robot asystujący. Mirokai wyróżnia się nie tylko zaawansowaną technologią, ale także unikalnym podejściem do wspierania użytkowników w różnych dziedzinach życia. Robot został stworzony z myślą o poprawie jakości życia w sektorach takich jak opieka zdrowotna, logistyka czy obsługa klienta. Jego design oraz zdolności interpersonalne umożliwiają łatwe nawiązywanie kontaktu z ludźmi, co czyni go idealnym wsparciem w placówkach medycznych czy domach opieki.

Mirokai potrafi dostosować swoje funkcje do konkretnych potrzeb użytkownika, np. zapewniając wsparcie emocjonalne pacjentom w szpitalach czy organizując dostawy w centrach logistycznych. Robot wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, dzięki której może analizować sytuacje w czasie rzeczywistym i reagować na zmieniające się warunki. Producent podkreśla, że Mirokai to nie tylko narzędzie, ale także towarzysz, który dzięki swojej przyjaznej naturze może poprawić samopoczucie osób starszych i dzieci. Jego zastosowanie w różnych sektorach gospodarki oraz codziennym życiu czyni go jednym z najbardziej obiecujących projektów zaprezentowanych na tegorocznych targach.