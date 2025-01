Ogromne targi elektroniczne jak trwające CES2025 w Las Vegas, przypominają nam jak naprawdę wiele, wiele urządzeń jest produkowanych każdego roku. Wśród wszystkich, kuszących świateł, da się zauważyć smutny obraz braku starań w kierunku uczynienia narzędzi bardziej sprzyjających naturze. Znalazła się jednak firma, która nie tylko ma rozwiązanie przyjaźniejsze przyrodzie, ale i użytkownikom będzie lepiej.

Reklama

Rewolucja dosłownie każdego urządzenia elektronicznego

Startup z Singapuru przybył do Stanów Zjednoczonych Ameryki z technologią bardzo dobrze każdemu znaną, lecz w nowej szacie. Baterie firmy Flint, mają szansę stać się jasnym punktem przyszłości każdego użytkownika smartfonów oraz innych urządzeń elektronicznych.

Katie Collins/CNET

Wyróżniają się swoim materiałem, który jest całkowicie elastyczny, a do tego ma ogromną zaletę nad konkurencją. W bardzo łatwy sposób można tę technologię zeskalować do wielkości monety i bez problemu umieścić w opasce zegarka czy po prostu telefonie. Baterie firmy Flint, są bowiem wykonane z papieru i ich działanie nie opiera się na toksycznych i rzadkich materiałach, lecz po prostu celulozie. Wykorzystują ją jako naturalny przewodnik jonów pomiędzy anodami i katodami, czyli newralgicznym elementem niezbędnym do poprawnego działania baterii.

Lepiej dla środowiska, bez strat dla użytkownika

Technologie przyjazne dla środowiska, często się kojarzą z czymś uciążliwym, co wymaga dodatkowego zaangażowania ze strony użytkownika. Baterie Flint, z kolei zapowiadają się na coś niewymagającego żadnych poświęceń — przynajmniej nie ze strony osób, które nie żyją z kopalni litu. Jak można przeczytać na stronie producenta, ich rozwiązanie oferuje żywotność i czas pracy porównywalny do tych tradycyjnych, z których korzysta cała branża.

Prototyp z celulozy; Flint

Różnica tkwi w szczegółach, czyli materiałach użytych do konstrukcji. Przede wszystkim, nie wybuchają. Procesy chemiczne bazują na wodzie, unikając dzięki temu przegrzania, a także używają nietoksycznych substancji, więc nawet gdyby zawiodły, to nie ma strachu o zdrowie. Czasem nawet opis tej baterii brzmi aż za pięknie. Producent chwali konstrukcję, mówiąc, ze każdy element metalowy można łatwo odzyskać i przetworzyć dalej, zaś to, czego się nie da ponownie użyć jest kompostowalne nawet w naturalnych warunkach.

Etapy rozkładu baterii; Katie Collins/CNET

Szkoda, że na wizytówce firmy, czyli stronie internetowej, brakuje informacji, jak długo by to trwało. Na pewno krócej niż plastik, lecz taki brak istotnej informacji, zawsze razi w oczy. Szczęśliwie, tego nie ukrywano podczas trwających targów. Zespół prezentujący produkt, przygotował wystawkę z roślinami doniczkowymi, w których jest zwizualizowany postęp rozkładu ich baterii. Podobno w ciągu 6 tygodni, byłoby już po wszystkim.

Kiedy będą dostępne oraz czy nie brzmi to za pięknie?

Niedługo przed wyruszeniem na CES2025, firma Flint otrzymała poważny zastrzyk finansowy w postaci dwóch milionów dolarów, dzięki któremu będzie możliwe rozpoczęcie pilotażowego startu produkcji z wybranymi partnerami biznesowymi. Miałoby się to wszystko zacząć już w tym roku z ograniczeniem do drobnych urządzeń elektronicznych, na których się w tej chwili skupiają, nie ograniczając przy tym swoich ambicji.

"Chcemy rozwijać się coraz bardziej i ujrzeć nasze produkty w waszych smartfonach. Składane telefony mogłyby mieć wewnątrz elastyczne baterie... Potencjał jest ogromny", powiedział dla CNET współzałożyciel Flint Carlo Charles Reklama

Każdy kij ma jednak dwa końce i firma musi jakoś zarabiać. Flint zatem musi wchodzić w układ z największymi korporacjami na świecie, które już takie zielone nie są. Wśród newsów można wyczytać o partnerstwie z Shellem, a i o trwającym procesie poszukiwań innych źródeł dochodów, które są ładnie nazwane "przyglądaniem, jak mogą się przydać nowoczesne technologie takie jak sztuczna inteligencja i blockchain". Czyli takie, które pochłaniają tak ogromne ilości energii, że nawet całe państwo musi się zabezpieczyć dostawami prądu, aby korporacje nie były szybsze. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu.