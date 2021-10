Coraz więcej filmów i seriali na Player.pl 

Każdego tygodnia i miesiąca biblioteka tytułów rozrasta się o nowe treści, dlatego warto przyjrzeć się tym, które trafiają do oferty w październiku. Wśród nich nowy serial Player Original w gwiazdorskiej obsadzie oraz głośny dokument poświęcony sprawie Britney Spears.

Nowy serial Player Original “Pajęczyna” z Joanną Kulig

Zacznijmy właśnie od serialu “Pajęczyna”, którego premiera odbyła się 19 października na Playerze. Jego popularność wśród fanów platformy przerosła oczekiwania twórców! Debiutancki odcinek wprowadza nas w historię rozgrywającą się w dwóch osiach czasu - okresie PRL-u oraz 2010 roku. Główną bohaterką jest Kornelia, która jest córką Teresy Titko - jednej z osób w zespole generała Grzegorza Giedrowicza odpowiedzialnych za przeprowadzenie fuzji. To ważny krok ku kolejnym działaniom, które zakładają stworzenie polskiego programu nuklearnego. Nad wszystkim czuwa pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek. W czasach współczesnych skupiamy się na dorosłej już Kornelii, która pogodzona ze śmiercią starszej siostry i matki wiedzie życie naukowca samodzielnie wychowując dorastającego syna. Historia przypomni o sobie, gdy Kornelia otrzymuje lista zaadresowany do jej matki - jego treść i autor rzucają nowe światło na przedwczesną śmierć Teresy, a na jaw wyjdą informacje związane z tajemniczym planem PRL-u. W obsadzie znaleźli się Joanna Kulig, Anna Radwan, Michalina Olszańska, Andrzej Grabowski, Marek Kalita, Mirosław Baka, Szymon Bobrowski, Eryk Lubos oraz Wojciech Wysocki. Nowe odcinki co tydzień we wtorki.

Oryginalne programy Player i discovery+

Dodatkowo, z programów autorskich platformy warto wymienić Player Original “Prince Charming” oraz dokumenty discovery+ Originals “Ból i blask: listy z queerowego podziemia”, “Uciekinierki. Na wojnie z sektą” oraz “Selma Blair – Nieuleczalna optymistka”. Pierwszy z tytułów opowie o poszukiwaniach partnera przez Jacka Jelonka w gorącej Hiszpanii, natomiast drugi skupi się na historii początków ruchu queerowego w USA, która sięga lat 60 poprzedniego wieku. W programie występują dawne drag queens – teraz mające po 80 i 90 lat - które przetrwały w czasach, gdy przebranie się za kobietę było uznawane za złamanie prawa. “Uciekinierki. Na wojnie z sektą” to dokument ujawniający szokującą historię trzech kobiet z Wielkiej Brytanii, którym udało wyrwać się z jednego z najbardziej aktywnie działających kultów na świecie o nazwie “Dzieci Boga”. Sekta działała w ponad 130 krajach, a jej początki sięgają lat 60.

Na widzów czeka też wzruszający dokument hollywoodzkiej gwieździe zmagającej się z chorobą. Selma Blair choruje na stwardnienie rozsiane, które wciąż pozostaje chorobą nieuleczalną. Głośną premierą października jest bez wątpienia także dokument autorstwa dziennikarzy „The New York Times’a”. “Britney: życie pod nadzorem” zgłębia historię dotyczącą ubezwłasnowolnienia piosenkarki przez ojca. To szczegółowa relacja ujawnia szokującą prawdę o ojcowskiej kurateli, która przez ostatnie 13 lat życia piosenkarki pozbawiła ją wielu praw i wolności - zapowiada opis produkcji, która jest już dostępna na Playerze.

Usiądź wygodniej i oglądaj - nowe filmy w październiku na Playerze

Oferta Playera jest też regularnie rozbudowywana o nowe seriale i filmy na licencji. Tych drugich przybywa coraz więcej, a wśród nich znajdują się tak cenione produkcje jak “Praktykant” z Robertem DeNiro i Anne Hathway, “Interstellar” Christophera Nolana czy Oscarowe “Narodziny gwiazdy”, polskie “Boże Ciało”, “, John Wick 3, “Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu”, “Krwawy Diament” oraz “We’re the Millers”. Końcówka miesiąca to premiery “Constanin” z Keanu Reevesem, “Magic Mike XXL” oraz “Coma”. Szukający mocnych wrażeń powinni zwrócić uwagę na nadchodzące premiery w Player 29 października, bo od tego subskrybenci będą mogli obejrzeć “Księgowego” z Benem Affleckiem oraz dwie części horrorów “To” na podstawie powieści Stephena Kinga.

Wszystkie wymienione tytuł oraz wiele więcej czekają na widzów w Player bez żadnych dodatkowych opłat poza comiesięczną subskrypcją. Jednorazowe opłaty w wysokości kilkunastu złotych za wypożyczenie filmu na określony czas to pieśń przeszłości. Teraz można po prostu usiąść i oglądać.

