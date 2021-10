Na tę naklejkę koniecznie zwróć uwagę kupując laptopa

Kiedy kupujemy nowego laptopa, naszym najważniejszym źródłem informacji powinna być jego specyfikacja, dzięki której wiemy, co tak naprawdę znajduje się w środku. Jednak ta nie zawsze jest pod ręką i nie zawsze mówi o każdym parametrze laptopa. Co więc zrobić, jeżeli podczas kupna chcemy się upewnić, że każdy aspekt komputera będzie odpowiedniej jakości i nie zawiedziemy się na takich elementach jak kamerka internetowa czy system audio? Przede wszystkim, warto poszukać, czy laptop, na który patrzymy, ma naklejkę z napisem "Intel Evo". Przynależność do tego programu gwarantuje bowiem takie elementy jak długi czas życia na baterii, odpowiedni zestaw portów czy wysoką jakość komponentów takich jak kamerka internetowa czy mikrofony? Co jeszcze oznacza Intel Evo? O tym w materiale wideo, który właśnie oglącie.

Materiał powstał we współpracy z firmą Intel.