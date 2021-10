Czego słuchać na Empik Go? Premiery z października

Podcasty, audiobooki i seriale audio w październiku w Empik Go

Empik Go w październiku przygotował wiele premier - przyjrzyjmy się najciekawszym z nich. Listę otwiera podcast “W poszukiwaniu pełni” autorstwa Natalii de Barbaro. Jej “Czuła Przewodniczka” cały czas znajduje się na wysokich pozycjach w rankingach sprzedaży. Nowość od Empik Go jest szansą na poznanie sposobów na to, by doświadczać pełni poprzez zmysły. Podcast liczy 6 odcinków, w których wystąpili między innymi Katarzyna Nosowska, Maja Ostaszewska czy Jakub Kuroń.

Kryminalna jesień

Dla żądnych kryminalnych opowieści Empik Go przygotował podcast “Rozmowy na śmierć i życie”, za którym stoją Beata Banasik i Magdalena Omilianowicz. Pierwsza to doświadczona dziennikarka, reportażystka i pisarka, druga - pisarka i dziennikarka. W centrum ich rozmów są nie tylko opowieści kryminalne, ale także tematy, o których zazwyczaj się nie mówi. Panie szukają odpowiedzi na takie pytania jak: dlaczego człowiek jest w stanie zabić? Kiedy uznać go winnym, a kiedy starać się oczyścić go z win? Bądź czy w ogóle może być mowa o przebaczeniu?

Pozostając w tematyce kryminalnej polecamy także podcast "Zbrodnie prawie doskonałe. Krystian Bala", w którym Izabela Michalewicz, reporterka nagrodzona m.in. Grand Pressem, wraca do sprawy Krystiana Bali. Jej celem jest rzucenie nowego światła na tę tragedię sprzed lat. Przypomnimy, że Bala został oskarżony o morderstwo kochanka swojej żony, po czym miał napisać książkę “Amok” i zawrzeć w niej tę makabryczną historię.

Bestsellerowe powieści w wersji audio

Jestem przekonany, że na tytuł “Bezcenny” większość z Was, jeśli nie wszyscy, zareaguje bardzo optymistycznie. Są ku temu powody - Empik Go zrealizował słuchowisko na podstawie jednej z najpopularniejszych książek Zygmunta Miłoszewskiego. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak: Vanessa Aleksander, Grzegorz Damięcki, Agata Kulesza i Piotr Stramowski. O wyjątkowości nowej produkcji opowiada sam autor:

- Wydaje mi się, że słuchowisko jest najlepszym rodzajem fikcji. Nic nie oddaje lepiej głębi literatury. To prawdziwy teatr wyobraźni. Żadnym innym medium nie przekażemy tak emocji, złożoności bohatera czy świata. Słuchowisko łączy w sobie to, co jest najlepsze z literatury i to, co jest najlepsze z innych światów. Do literatury dochodzi gra aktorska, efekty dźwiękowe i muzyka.

W centrum wydarzeń tej historii jest połączenie motywów sztuki i wojny. Główna bohaterka, Zofia Lorentz (Vanessa Aleksander) będzie miała za zadanie odbić “Portret Młodzieńca” Rafaela Santi. W jej zespole znajdą się młody marszand Karol Boznański (Piotr Stramowski), emerytowany oficer służb specjalnch Anatol Gimitriuk (Grzegorz Damięcki) oraz szwedzka złodziejka Lisa Tolfgfors, którą specjalnie na tę akcję należało wyciągnąć z grudziądzkiego więzienia. A jak Miłoszewski wpadł na tę historię?

- Cała książka wzięła się z wiedzy, że najcenniejsze zaginione dzieło sztuki było kiedyś w Polsce. I od tego zaczęło się grzebanie w całej historii w ogóle. Kluczowy był dla mnie fakt, że II wojna światowa była wojną o sztukę. Na pierwszej linii frontu byli nie tylko żołnierze, ale też historycy sztuki. Za tym idzie także większy dylemat, na ile sztuka jest elementem pamięci narodowej. Na ile bitwa o sztukę, która wydawałoby się jest tylko walką o odrobinę pigmentu na desce czy płótnie, w tym wypadku jest też bitwą o pamięć i o to, kim jesteśmy – tłumaczy Zygmunt Miłoszewski.

Empik Go oraz Wydawnictwo Zwierciadło przygotowali niespodziankę dla fanów sagi Ałbeny Grabowskiej. Na początku miesiąca w aplikacji zadebiutował prolog historii rodu Winnych. Jest to opowieść poprzedzająca trylogię stworzona przez autorkę. W rolę lektorki “Stulecia Winnych. Początek” wciela się Weronika Humaj.

Większości czytelników i słuchaczy nie musimy przedstawiać Johna Grishama, którego książki przełożono na 45 języków, a na podstawie 9 z nich nakręcono filmy kinowe. Tym razem jego nowa historia wkracza ne Empik Go pod postacią audio. Opowieść przenosi nas do roku 1990 w stanie Mississipi, gdzie w miasteczku Clanton rozgrywa się cała akcja. “Czas Łaski” 13 października zadebiutował także w wersji papierowej (Wydawnictwo Albatros). W produkcjach audio “Czas łaski”, “Czas zapłaty” i “Czas zabijania” usłyszycie Filipa Kosiora, który wcielił się w Jake’a Briganca.

eKomiksy w Empik Go!

W sam raz na jesienną aurę Empik Go ma ciekawą propozycję dla wszystkich użytkowników aplikacji, którzy już zdążyli albo dopiero zakochają się w powieściach graficznych. Nowa kategoria treści, czyli komiksy, trafiła do Empik Go, a na sam początek znalazły się tam nie lada nowości: „Osiedle Swoboda”, „Opowieści podręcznej” czy „Ryjówka przeznaczenia”. Do końca roku katalog ma powiększyć się do ponad 100 pozycji, a wszystko w ramach tego samego abonamentu i dzięki współpracy Empik Go z takimi wydawnictwami jak Kultura Gniewu, Wydawnictwo Jaguar, Wydawnictwo W.A.B., Wydawnictwo Granda, Centrala oraz Blik Studio O tym ważnym, dla Empik Go oraz czytelników kroku mówi Paweł Heba, Dyrektor Kreatywny Empik Go:

- Cyfrowe wersje książek - ebooki i audiobooki - jeszcze nie tak dawno temu były ciekawostką interesującą garstkę osób. Dziś te formaty dynamicznie zyskują na popularności i dla części czytelników to już jedyna forma w jakiej obcują z literaturą. Mamy nadzieję, że podobnie będzie z cyfrowymi wersjami komiksów. Empik Go jako jedyna aplikacja subskrypcyjna oferuje dostęp do tego typu treści. Sam będąc zapalonym czytelnikiem komiksów nie zamierzam rezygnować z papierowych wydań, ale bardzo cieszę się na szeroką ofertę cyfrową, z której korzystać będę mógł w każdym miejscu.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Empik GO