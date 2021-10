Kiedy jakość jest na pierwszym miejscu – poznajcie Technics AZ60 i AZ40

Jeżeli wybieramy dla siebie słuchawki, bierzemy pod uwagę kilka kluczowych czynników, które finalnie wpływają na naszą decyzję o zakupie. Na pierwszym miejscu zazwyczaj jest to, jak dane słuchawki brzmią, ale nie mniej ważne są także inne elementy. Same słuchawki muszą być przecież także wygodne, by nie męczyć ucha przy dłuższych sesjach, oraz dobrze wykonane, by wytrzymały trudy codziennego użytkowania. Jeżeli mówimy o słuchawkach bezprzewodowych, dochodzi do tego cała lista rzeczy, które warto, by takie urządzenia miały. Mowa tu przede wszystkim o wyglądzie, czasie życia na baterii, dodatkowych funkcjach (w postaci np. aktywnej redukcji szumu), sterowaniu dotykiem czy aplikacji towarzyszącej, która pozwala wykorzystać pełen potencjał słuchawek typu TWS. I dziś opowiem wam o słuchawkach, które spełniają wszystkie te kryteria, będąc zarówno bardzo dobrym wyborem dla osób które szukają wysokiej jakości, jak i dla tych, którzy za elektronikę użytkową nie lubią przepłacać.

EAH-AZ60 i EAH-AZ40 – wysoka jakość dźwięku w przystępnej cenie

Osoby, które cenią sobie wysoką jakość domowego audio z pewnością znają markę Panasonic/Technics, która jakiś czas temu ku uciesze wielu fanów powróciła na rynek, oferując bardzo konkurencyjne rozwiązania dla osób ceniących sobie dobre brzmienie. Sam rynek słuchawek bezprzewodowych również nie jest marce obcy. Warto tu chociażby przytoczyć wypuszczone jakiś czas temu i bardzo dobrze oceniane EAH-AZ70W. Teraz marka powraca z kolejnymi dwiema propozycjami, słuchawkami opracowanymi od podstaw by zapewnić użytkownikowi jak najlepsze doznania audio.

W tym kontekście warto przytoczyć to, co jest głównym hasłem Technicsa od momentu powrotu na rynek: „Rediscover music”. I trzeba przyznać, że w aspekcie brzmieniowym AZ40 i AZ60 zdecydowanie na to pozwalają, szczególnie, jeżeli porównamy to z innymi słuchawkami w tym przedziale cenowym. Oba modele dostarczają bowiem pełne, bardzo selektywne i analityczne brzmienie, które pozwala nieraz odkryć w znanych sobie utworach ukryte wcześniej elementy.

Nowe słuchawki Technics AZ60 są w stanie zapewnić taką jakość dzięki dużym, 8 mm przetwormikom z membraną biocelulozową, a także specjalnej, unikatowej budowie wykorzystującej specjalną komorę akustyczną oraz harmonizer. Do tego model AZ60 obsługuje dźwięk bezprzewodowy w bardzo wysokiej rozdzielczości LDAC, co jest bardzo ważne dla fanów audio w najwyższej jakości. Co więcej, ta sama specjalna komora akustyczna znajduje się także w tańszych AZ40, dzięki czemu znajdujące się w nich 6 mm przetworniki z membraną polimerową brzmią naprawdę dobrze.

Przy ocenie dźwięku trzeba także pamiętać, że słuchawki typu TWS nie służą tylko do cieszenia się muzyką, ale też – do rozmów. I tutaj nie tylko my musimy słyszeć dobrze naszego rozmówce, ale też -on musi słyszeć nas. Dlatego właśnie AZ40 i AZ60 wyposażone są w wysokiej jakości mikrofony MEMS skierowane w różnych kierunkach, które analizują nasz głos i szumy dobiegające z otoczenia, a następnie, dzięki technologii JustMyVoice pozwalają skutecznie wyizolować i wzmocnić dźwięk naszego głosy i wyciszyć dźwięki otoczenia, aby nasz rozmówca zawsze słyszał nas głośno i wyraźnie.

Oprócz tego nie można nie wspomnieć że AZ60 wyposażone są także w funkcje, która z pewnością jest dla wielu jedną z kluczowych przy wyborze słuchawek TWS, czyli aktywna redukcja hałasu, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu Technicsa w kwestii analizy dźwięku jest jedną z najskuteczniejszych w kwestii słuchawek dokanałowych.

EAH-AZ60 i EAH-AZ40 to także słuchawki naszpikowane nową technologią

Jeżeli przyjrzymy się dokładnie temu, co oferują nowe produkty firmy Technics zauważymy, że od stronnych technologicznej mają one wszystko, co dziś jest istotne w słuchawkach. Przede wszystkim posiadają one system parowania wielopunktowego bluetooth, dzięki czemu możliwe jest równoczesne połączenia z dwoma urządzeniami. Jeżeli często korzystamy z usług asystenta głosowego, jak Siri, Amazon Alexa czy Asystent Google, z pewnością docenimy fakt, że można aktywować wybranego przez nas asystenta za pomocą czujnika dotykowego na słuchawce. Finalnie – słuchawki te mają również klasę wodoodporności IPX4, dzięki czemu nie straszny im spacer w nawet dużym deszczu.

Opowiadając o słuchawkach nie można nie wspomnieć o towarzyszącej im aplikacji Technics Audio Connect App, dzięki której zarówno na Androidzie, jak i iOS, parowanie, kontrolowanie i ustawianie słuchawek pod swoje preferencje jest niezwykle proste. Dzięki niej ustawimy profil naszych słuchawek, dostosujemy sposób połączenia, ustawimy equalizer czy też – zdalnie odszukamy nasze słuchawki, jeżeli te kiedyś się zagubią.

W EAH-AZ60 i EAH-AZ40 Technics nie zapomniało o wygodzie

Biorąc nowe słuchawki TWS producenta do ręki, pierwsze co rzuci nam się w oczy to ich bardzo kompaktowe wymiary i mała waga. AZ60 ważą zaledwie 7g, a AZ40 – 5g. Tym bardziej imponujące, że firmie udało się zmieścić w nich baterię, która pozwala na aż 7 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu i 24 godziny, jeżeli weźmiemy pod uwagę dodatkowy akumulator schowany w etui. Co więcej, słuchawki wspierają szybkie ładowanie, dzięki czemu 15 minut pozwala na aż 90 minut pracy przy wyłączonym ANC i 70, gdy redukcja szumów działa. Kompaktowe wymiary i niska waga sprawiają, że słuchawki nosi się bardzo wygodnie, jednak twórcy nie poprzestali tylko na tym i w trosce o nasz komfort dołączyli do zestawu AZ60 aż 5 rozmiarów silikonowych nakładek, aby każdy mógł dopasować nowe modele do swojego ucha.

Finalnie – nie można nie wspomnieć o wyglądzie nowych słuchawek Technicsa. Choć wiadomo, że wygląd to kwestia gustu ciężko odmówić AZ40 i AZ60 estetyki, zarówno jeżeli chodzi o słuchawki jak i kompaktowe etui. Dlatego właśnie będą one stanowić bardzo dobry wybór dla każdego, kto chce mieć pewność, że kupione przez niego słuchawki nie tylko będą dobrze leżeć w uchu oraz dobrze wyglądać, ale też – że zapewnią mu jakość brzmienia na bardzo wysokim poziomie. W tej roli zarówno AZ40, jak i AZ60 sprawdzą się wyśmienicie, a jeżeli dorzucimy do tego długi czas pracy na akumulatorze oraz dodatkowe możliwości jak funkcja JustMyVoice czy świetnie działające ANC w AZ60 nietrudno zrozumieć, dlaczego marka Technics cieszy się niesłabnącą popularnością wśród fanów wysokiej klasy audio.

-

Materiał powstał we współpracy z marką Technics.