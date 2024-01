Sztuczna Inteligencja integralną częścią nowych komputerów Lenovo Yoga. Co oferują?

Po komputerach biurowych, które oferują znacznie więcej i rozwiązaniach dla najbardziej wymagających graczy, przyszedł czas na coś uniwersalnego. Nowa oferta Lenovo to pełne wsparcie Sztucznej Inteligencji i sprzęty, z których może korzystać każdy.

Podsumowaliśmy już tegoroczną ofertę komputerów ThinkBook i Legion, czas więc przyjrzeć się temu, co w ramach modeli Yoga, Ideapad i tabletów przygotowało Lenovo. A jest tego naprawdę sporo. Nie brakuje też nowych akcesoriów i gadżetów, które sprawią, że praca z tym sprzętem stanie się wygodniejsza. Oferta obejmuje laptopy Yoga w pełni czerpiące możliwości Sztucznej Inteligencji, tablety, laptopy IdeaPad i nowoczesne urządzenia peryferyjne.

Flagowe laptopy Yoga AI, działające pod kontrolą systemu Microsoft Windows 11 oferują dostęp do Lenovo Yoga Creator Zone. To autorskie oprogramowanie wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do przekształcania opisów tekstowych lub szkiców w grafiki. Oprogramowanie działa w trybie offline, priorytetowo traktując prywatność i bezpieczeństwo. W przypadku urządzeń Yoga Pro z dedykowanymi procesorami graficznymi dostępna jest funkcja Image Training, umożliwiająca użytkownikom trenowanie spersonalizowanych modeli dla lokalnie przechowywanych obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję.

Lenovo Yoga Pro 9i

Na czele serii laptopów Yoga znajdują się 16-calowy Lenovo Yoga Pro 9i i 14-calowy Yoga 9i 2-w-1. Oba laptopy, zaprojektowane z myślą o twórcach, charakteryzują się wytrzymałością MIL-STD-810H1, wyposażone są w procesory Intel Core Ultra wspierane układem Lenovo AI Core i pojemnymi bateriami pozwalającymi na długi czas pracy na jednym ładowaniu. Lenovo Yoga Pro 9i wprowadza na podkład autorskie rozwiązanie Lenovo X Power. Oparte na uczeniu maszynowym usprawnia kreatywne zadania. Oba modele są wyposażone w nowy klawisz Copilot umożliwiający szybki dostęp do asystenta AI.

Nowe komputery i tablety od Lenovo. Co zaprezentowano na CES 2024?

13-calowy Lenovo Yoga Book 9i to przede wszystkim procesory Intel Core Ultra, ekran PureSight OLED o rozdzielczości 2,8 K oraz wbudowany soundbar Bowers & Wilkins zapewniający wyjątkowo krystaliczny dźwięk. Na komputerze znajdziemy oprogramowanie zwiększające kreatywność, takie jak Smart Launcher, Enhanced Virtual Keyboard i AI do upiększania pisma odręcznego.

Lenovo Yoga Book 9i

Tablet Lenovo Tab M11, wyposażony w pióro Lenovo Tab Pen, koncentruje się na rozrywce i nauce. Zawiera oprogramowanie premium, takie jak Nebo do konwersji pisma odręcznego i MyScript Calculator 2 do rozwiązywania równań w czasie rzeczywistym. Tablet obsługuje funkcję dzielenia ekranu i jest wyposażony we wciągający 11-calowy ekran FHD.

Linia IdeaPad, w tym 14 i 16-calowe IdeaPad 5i to przede wszystkim integracja z Lenovo AI Engine, zwiększa komfort użytkowania w wielu aspektach. Technologia Smart Power optymalizuje wydajność i czas pracy baterii, a Smart Wireless zapewnia stabilną łączność. IdeaPad Slim 5i to najnowszy przedstawiciel tej serii, z nowym, 15,3-calowym wyświetlaczem 16:10, podkreślającym żywe kolory. Dodatkowo, urządzenie to oferuje wydłużony czas pracy baterii.

Lenovo IdeaPad Slim 5i

Lenovo podkreśla również swoją odpowiedzialność za środowisko, wykorzystując opakowania bez plastiku, pudełka papierowe z certyfikatem FSC i materiały pochodzące z recyklingu. Yoga Pro 9i i Yoga 9i 2-w-1 posiadają certyfikat Carbon Neutral. Laptopy Lenovo IdeaPad są wyposażone w silnik Lenovo AI Engine, optymalizujący moc, wydajność, wyświetlacz, głos i łączność bezprzewodową.

W dziedzinie urządzeń peryferyjnych Lenovo zaprezentowało słuchawki douszne Yoga True Wireless Stereo Earbuds, zaprojektowane do płynnego parowania z komputerami Yoga PC, oferujące aktywną redukcję szumów i wodoodporność IPX4. Mysz Yoga Pro Mouse łączy ergonomiczną konstrukcję z parowaniem Bluetooth Swift z wieloma urządzeniami i konfigurowalnymi funkcjami, zaspokajając potrzeby współczesnych użytkowników.

Polskie ceny i dostępność poszczególnych modeli komputerów, tabletów i akcesoriów poznamy w przyszłości.