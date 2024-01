Oto nowe komputery Lenovo ThinkBook. To coś więcej niż sprzęt do pracy

Lenovo prezentuje nową generację komputerów przenośnych i stacjonarnych z serii ThinkBook. To już coś więcej niż komputer do pracy. To sprzęty, gotowe na Sztuczną Inteligencję i to, co przyniesie jej dalszy rozwój.

Na tegorocznych targach CES 2024 Lenovo prezentuje swoje nowe produkty z serii ThinkBook, oraz ThinkCentre. Nowy ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid to rozwiązanie hybrydowe oferujące możliwość pracy jako laptop lub tablet. Urządzenie może pracować niezależnie lub razem i płynnie przełączać się między poszczególnymi trybami - także z możliwością całkowitego odłączenia "ekranu" od stacji ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Station, którą można podłączyć do zewnętrznego monitora. A sam "ekran" służyć będzie jako tablet.

ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid

Rozwiązanie to pozwala na korzystanie ze sprzętu napędzanego systemami Windows, jak i Android. ThinkBook 13x Gen 4 to wydajny laptop Intel Evo Edition, który wyróżnia się przede wszystkim długim czasem pracy na baterii, nowym klawiszem Copilot. Jest on też pierwszym neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla laptopem Lenovo dla małych i średnich firm1. ThinkBook 14 i Gen 6+2 to wszechstronny laptop z 14,5-calowym wyświetlaczem 3K i portem Graphics Extension (TGX), który obsługuje nową stację dokującą ThinkBook Graphics Extension (TGX)2, zwiększającą moc obliczeniową AI.

ThinkBook 14 i Gen 6+2

Lenovo wprowadza również zaktualizowany ThinkBook 16p Gen 5 łączący moc i elegancję z obsługą nowej przystawki nazwanej Magic Bay Studio, który zawiera kamerę 4K3 i zintegrowane głośniki.

ThinkCentre neo Ultra to komputer stacjonarny o stosunkowo niewielkich rozmiarach, który wykorzystuje nowe technologie maksymalizując przestrzeń wewnętrzną i konfigurację składającą się z procesora Intel Core i9 na platformie Intel vPro Enterprise, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX™ 4060, łatwą do rozbudowy niezależną kartę NPU, do 64 GB pamięci RAM DDR5 i wiele więcej.

ThinkCentre neo Ultra

Ma być to nowa generacja ultra-małych komputerów w pełni wykorzystujących sztuczną inteligencję. Komputer stacjonarny all-in-one ThinkCentre neo 50a Gen 5 będzie dostępny w 24- i 27-calowych konfiguracjach z procesorami Intel Core (z możliwością instalacji procesora i7), do 32 GB pamięci RAM (DDR5) i wyświetlaczami charakteryzującymi się m.in. odświeżaniem na poziomie 100 Hz, i pokryciem 99% sRGB.

Nowe sprzęty Lenovo ThinkBook zaprezentowane. Kiedy pojawią się w sprzedaży?

Na ten moment nie znamy szczegółów dotyczących dostępności zaprezentowanych właśnie sprzętów z logo Lenovo w naszym kraju. Nie wiadomo też, jak będzie wyglądał cennik dla poszczególnych modeli. Gdy tylko producent zdecyduje się na przedstawienie oferty dla Polski, będziemy o tym informować. W międzyczasie możemy sprawdzić, jak wygląda przybliżony kalendarz premier na najbliższy rok i jak będą prezentować się ceny na rynkach europejskich, w których walutą jest euro: