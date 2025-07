Nawigacja do roweru z planowaniem tras? To najlepsza opcja!

Od razu zaznaczę, że rozumiem i akceptuję fakt, że dobre projekty trzeba finansować, nic nie jest za darmo. Pytanie tylko, co z osobami, które planują i organizują sobie wycieczki rowerowe raz na jakiś czas?

Subskrypcja miesięczna w takiej aplikacji mija się wówczas z celem, bardziej zasadne jest społecznościowe i okazjonalne wsparcie dla takich rozwiązań.

Przykładem społecznościowego projektu planowania tras i nawigacji rowerowych jest CoMaps oparty na OpenStreetMap. Jego historia jest dość krótka, aczkolwiek burzliwa. Wywodzi się on z projektu Maps.me, udostępnionego jako open-sorce dekadę temu, a który przerodził się później w Organic Maps.

Jednak z uwagi na obawy o jego przejrzystość i finansowanie, w tym roku zrodził nowy projekt, właśnie CoMaps jako tzw. fork i w trzy miesiące udostępniony do darmowego pobrania przez wszystkich chętnych - w sklepach Google Play, Apple AppStore, F-Droid oraz jako APK.

Trzy miesiące to niewiele na tak rozbudowany projekt, niemniej to, co już jest dostępne w aplikacji CoMaps robi wrażenie i jest obiecujące na przyszłość. Na dziś jest to:

planowanie tras i nawigacja po nich (również offline),

tryb oszczędzania baterii,

dbałość o prywatność użytkowników - brak identyfikacji, śledzenia czy gromadzenia danych.

Wszystko bezpłatnie i bez jakichkolwiek reklam. W aplikacji CoMaps można planować zarówno trasy krótkie, tzw. wokół komina, jak i długie wyprawy. Wystarczy wyszukać i zaznaczyć na mapie dowolny punkt startowy oraz końcowy i aż do 100 punktów przystankowych po drodze, więc nada się nawet na kilkudniowe wyprawy.

Sama nawigacja po zaplanowanych trasach jest wyraźna i przejrzysta z dużym przyciskiem informującym o najbliższych manewrach i kierunkach. Dodatkowo w ustawieniach możemy powiększyć sobie opisy lokalizacji i nazwy ulic, co jeszcze bardziej ułatwia nawigację na rowerze, gdzie smartfona mamy w pewnej odległości od oczu.

Spontaniczny wypad? Mamy tu również opcję nagrywania przejechanej trasy, do której będzie można wrócić w przyszłości, jeśli trafimy na jakąś unikalną i atrakcyjną lokalizację.

Jeśli chodzi o tryb offline, od razu można pobrać wybrane mapy na urządzenie. Polska podzielona jest na województwa, więc na start pobierzecie mamy swojego regionu, a w przypadku dalszych wyjazdów, już przy planowaniu trasy, wyświetli się komunikat o pobraniu odpowiadającej jej lokalizacji.

Jak wspominałem to nowy projekt, więc nie wszystko tu jest jeszcze dostępne. Mimo, że możemy tu już zarówno eksportować trasy w formacie GPX i KMZ, jak i importować, brakuje jeszcze nawigacji po zaimportowanym śladzie GPX. Na szczęście twórcy projektu wzięli już to na tapet - tutaj znajdziecie wszystkie priorytetowe prace do wdrożenia w aplikacji CoMaps.

W przypadku, gdy nie zależy Wam na samodzielnym planowaniu tras rowerowych, a macie już w swoich zasobach ślady GPX i szukacie dla nich tylko nawigacji - polecam inne rozwiązanie do tego w postaci aplikacji SuperCycle.

Źródło: Hacker News.