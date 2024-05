W minioną majówkę przetestowałem znalezioną przez ze mnie aplikację rowerową SuperCycle. W jednym miejscu tłumaczone to jest jako komputer rowerowy, w innym jako licznik rowerowy, w mojej ocenia to ostatnie jest najlepszym tłumaczeniem, niemniej to i tak coś więcej.

Szukałem długo w App Store odpowiedniej dla siebie aplikacji, przydatnej w moich wycieczkach rowerowych. Od większości z nich, z jednej strony odrzucał mnie społecznościowy ich charakter, a z drugiej to, iż za najbardziej przydatne funkcje trzeba było dodatkowo płacić, i to nie jednorazowo, a jakiś miesięczny abonament za minimum 10 zł.

Nie jestem oczywiście przeciwnikiem płatności za aplikacje, kupiłem ich wiele (również dla docenienia pracy i wysiłku twórcy), ale nie będę opłacał abonamentu miesięcznego za coś, z czego korzystam dwa, trzy razy w miesiącu.

W końcu znalazłem coś odpowiedniego dla siebie - SuperCycle, który wygląda tak dobrze jak Cyclemeter, ale nie trzeba za niego płacić co miesiąc, by mieć wszystkie funkcje. Do tego jest równie funkcjonalny, przejrzysty i co ważne dla mnie - czytelny (nawet bez okularów, które już zakładam do smartfona).

Planowanie przejazdów rowerem

Osobiście, poza spontanicznymi wycieczkami rowerowymi, planuje swoje trasy przejazdów w przeglądarce na komputerze, ewentualnie pobieram gotowe w formie pliku .gpx i przesyłam go na smartfona, udostępniając go później w aplikacji rowerowej.

W SuperCycle zapisują się one w szybko dostępnej na ekranie głównym zakładce z zapisanymi trasami, wystarczy je wczytać i ruszać w drogę.

Przejazd z zaplanowaną trasą przejazdu

Jeśli zaplanowana trasa rozpoczyna się w innej lokalizacji niż się znajdujemy, zostaniemy do niej doprowadzeni i później już poprowadzeni według linii przejazdu.

Co ważne, działa tu autopauza, więc nie trzeba każdorazowo przy postoju ręcznie przerywać przejazdu. Do tego możemy ustalić w ustawieniach, po ilu sekundach przestoju ma się ona aktywować.

Po zakończonym przejeździe, możemy wyświetlić podstawowe statystki. W podsumowaniu - wszystkie dotychczasowe przejazdy, stąd pasujące określenie licznik, bo sumuje dane z wszystkich przejechanych kursów oraz bieżące w zakładce zapisu GPS.

Zapisane trasy lądują w osobnej zakładce o takiej samej nazwie, możemy je sobie przeglądnąć później dokładnie, a osoby, które wolą jednak społecznościowy charakter mogą je automatycznie udostępniać w aplikacji Strava, ewentualnie pobrać plik przejazdu i udostępnić w innej aplikacji.

Oczywiście, przy spontanicznych wyjazdach, również możemy zwyczajnie uruchomić rejestrator przejazdu, który zapisze nam później przebytą trasę w tym samym miejscu.

Parametry przejazdu na ekranie aplikacji

Na koniec coś dla fanów monitorowaniu wielu parametrów przejazdu na ekranie aplikacji. Na powyższych zrzutach widzicie tylko nieliczne, które sobie ustawiłem na głównym widoku i tylko na jednym ekranie.

Można jednak dodać dodatkowe ekrany z innymi parametrami, łącznie aż 13 i na każdym z nich ręcznie wybrać dowolne dane, które mają się na każdym z tych ekranów wyświetlać. Po ich ustawieniu, wystarczy przesunąć palcem, by zmienić dany ekran, można też zmieniać ich kolejność dostępu z ekranu głównego.

Aplikacja jest do pobrania zupełnie za darmo z App Store dla smartfonów z iOS na pokładzie, a dla Androida z Google Play. Darmowe jest też korzystanie w niej ze wszystkich dostępnych funkcji, nie doświadczycie też w niej reklam.