Recenzujemy Nokię 3310 w 2025. Nostalgia smakuje lepiej

Jeśli macie teraz około 45 lat, jednym z Waszych pierwszych telefonów z pewnością była Nokia 3310. Do dziś krążą po sieci legendy i memy o jego niezniszczalnej konstrukcji. To akurat jest nie do odtworzenia, ale jeśli chcecie przypomnieć sobie lub młodsi z Was,- sprawdzić na żywo jak ona działała, to nadarzyła się właśnie ku temu okazja.

Brick 1100, to aplikacja na smartfony z Androidem i iOS, która przenosi doświadczenia z korzystania z telefonu Nokia 3310 na dzisiejsze urządzenia, można śmiało powiedzieć, że w stosunku niemal 1:1. Osobiście byłem team Nokia 3210, ale prócz wyglądu niewiele się ona różniła od wersji 3310, więc możecie mi wierzyć na słowo.

Aplikacja Brick 1100 na start uruchamia nam mniej popularny w Polsce model Nokia 1100, aby zmienić na Nokia 3310, trzeba przejść do Menu - Settings - Phone Settings - Model - Trial (ad) - 3310.

Tak, aplikacji naszpikowana jest reklamami, ich wyłączenie to miesięczny koszt 9,99 zł. Nie sądzę jednak, by nostalgia ta byłaby aż tak silna, by ktoś się na to zdecydował. Niemniej dla zabawy przez 5 minut, jakoś można ścierpieć te reklamy.

Wszystkie przyciski działają rzecz jasna dotykowo. Można wprost z ekranu głównego wprowadzić numer telefonu i zadzwonić do kogoś czy napisać wiadomość SMS. Oczywiście poszczególne litery wpisuje się poprzez klik, dwuklik i trójklik, by dojść do ostatniej pod daną cyfrą na klawiaturze, z kolei liczby wprowadza się przez dłuższe przyciśnięcie klawisza.

Klasyk, ale z unikatowych funkcji dla tamtych czasów, na pewno trzeba wymienić możliwość komponowania dzwonków, znalazłem nawet jeszcze link na elektrodzie do piosenki O-Zone - Dragostea Din Tei.

Z kolei, jeśli chcecie sprawdzić, jak brzmiały wówczas domyślne dzwonki w Nokii, wszystkie znajdziecie w Menu - Tones - Ringing Tone. Osobiście najbardziej pamiętam ze swojego telefonu i z otoczenia te dzwonki: Fuga, Intro, Jumping, Kick, Low, Nokia Tune i Ring Ring.

Nie sposób tu też nie wspomnieć o grach, w tym o najpopularniejszej pozycji, czyli Snake. Można tu wybrać od razu level gry, od którego chcemy zacząć grać czy najlepsze wyniki.

Nie zabrakło tu też funkcji Calculator, Reminders, Calendar, Flashlight (można też ją włączyć przyciskiem C na ekranie głównym) czy Reminders.

Natomiast w zakładce menu Online, znajdziecie prosty kalkulator BMI czy generator haseł.

Podsumowując już, interfejs aplikacji,- zwłaszcza w przypadku odwzorowania modelu Nokia 3310 został tak zaprojektowany, iż mam wrażenie, że gdyby nie reklamy z czasem mógłbym się przestawić na dawne korzystanie z telefonu. To świetny pomysł na powrót do tamtych czasów i przypomnienie sobie jak to było przed erą smartfonów.

Niemniej oceniając cały projekt, nie mogę pozbyć się jednoczesnego wrażenia, że to skok na kasę bazujący na nostalgii. 10 zł za miesięczną subskrypcję, 100 zł za roczną i 300 zł jednorazowej płatności, to zdecydowanie przegięcie za aplikację, do której zajrzycie raz na jakiś czas, by się pobawić przez 5 minut czy pokazać znajomym.

Rozumiem, że twórca napracował się przy tym, ale jeśli przewidywał viralową popularność tego projektu myślę, że jednorazowa płatność 10 zł byłaby w porządku i przyniosłaby mu dużo więcej dochodu.

Jeśli chcecie się pobawić tą aplikacją z reklamami, możecie ją pobrać z linków ze strony projektu Brick 1100 lub bezpośrednio z Google Play lub App Store.

Źródło: Product Hunt.