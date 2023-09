Legendarny, uwielbiany w Polsce, serial nareszcie trafia na VOD!

Prochowiec i cygaro mogą sugerować tylko jedno - mamy do czynienia z porucznikiem Columbo z wydziału zabójstw policji z Los Angeles. Grający go Peter Falk miał w swoim dorobku wiele pamiętnych ról, ale żadna z nich nie może równać się z popularnością tytułowego porucznika z serialu stacji NBC i ABC. Sukces serialu nie był natychmiastowy, ale formuła w jakiej pisano i kręcono odcinki od razu przekonała do siebie widzów. Zamiast rozwiązywania spraw wraz z organami ścigania i wskazywania winnego, "Columbo" stawiał gatunek na głowie, ponieważ najpierw pokazywano kto i w jaki sposób dokonuje morderstwa.

Serial Columbo na VOD w Polsce

Główna część odcinka przedstawiała więc dochodzenie porucznika Columbo, który w trochę niezdarny, chaotyczny, lecz niezwykle skuteczny sposób natrafiał na tropy i doprowadzał sprawy do końca. Mówi się, że robił to wszystko, by zmylić zabójcę, ale to tylko teoria spiskowa fanów. O Columbo nie mówi się w żaden inny sposób, gdyż twórcy ukrywali jego imię, a także wiele innych informacji, jak tożsamość żony, mimo obszernych opowieści na temat życia rodzinnego porucznika, co też budowało klimat serialu. Każdy z odcinków to ponad godzinna opowieść, więc możecie je równie dobrze traktować jako mini-serie, coś podobnego do "Sherlocka" od BBC.

Pod koniec istnienia serialu prawa do tytułu przejęła stacja ABC, która zmieniła formułę - dodano sporo humoru, unowocześniono sposób realizacji serialu i rozbudowano obsadę, ponieważ do tej pory po stronie policji w centrum uwagi był tylko Columbo, a pozostali bohaterowie byli marginalizowani i rzadko wracali w kolejnych odcinkach.

Columbo w Polsce na VOD - gdzie obejrzeć?

To właśnie te dwa sezony, numerowane jako 8. i 9. sezon, zrealizowane przez ABC z lat 1989-1990 trafiły dzisiaj na SkyShowtime. Nie wiem, dlaczego w Polsce oznaczone są jako 1. i 2. sezon, ale dopisek w tytule "Columbo (Nowy)" sugeruje, że platforma będzie je odróżniać. Trudno przewidzieć, co stanie się z numeracją po tym, gdy do katalogu zostaną dodane poprzednie sezony, ale może wtedy wprowadzony zostanie pewien porządek.

Mimo, że jestem przeszczęśliwy z pojawienia się "Columbo" na SkyShowtime, to muszę odradzić Wam seans serialu na tę chwilę. Jak wspomniałem, ostatnie serie mocno odbiegają od początkowej formuły, która zagwarantowała nieśmiertelność postaci Columbo. Rozpoczęcie przygody z porucznikiem zalecane jest w kolejności chronologicznej, a skoro serial już dotarł nad Wisłę, to wydaje mi się, że nadrobienie zaległości przez SkyShowtime i dodanie reszty odcinków to tylko kwestia czasu, więc proszę o cierpliwość. Czekaliśmy tyle lat, zaczekamy jeszcze trochę :)