Najgorsze Call of Duty w historii? Wyniki nie zostawiają na MW3 suchej nitki

Call of Duty Modern Warfare III zostało zmiażdżone przez krytyków. Czy to najgorszy CoD w historii?

Call of Duty: Modern Warfare III to porażka

Jak ostatnio już pisałem, na temat odsłony Cal of Duty w tym roku mieliśmy mnóstwo plotek — a to o tym, że Call of Duty musi sobie zrobić roczną przerwę, bo Treyarch, które powinno odpowiadać za tegoroczną odsłonę, złapało czkawkę. Albo o tym, że Modern Warfare III to tak naprawdę będzie mały dodatek do istniejącej już „dwójki” i niewielki bonusik (za pewnie równie niewielką cenę). Finalnie projekt trafił w ręce Sledgehammer Games, studia odpowiedzialnego za Call of Duty: Vanguard z 2021 roku, a Activision zarzekało się, że MWIII jest pełnym produktem — co sugeruje również cena, w końcu Call of Duty MW3 (2023) kosztuje, bagatela, 350 zł. Moje zdanie na temat tego, ile ta gra powinna kosztować, możecie znaleźć w recenzji Call of Duty: Modern Warfare III.

W dniu premiery pracownicy Sledgehammer skontaktowali się z Bloombergiem i donieśli, że cała tegoroczna odsłona powstała w zaledwie 16 miesięcy — z czego początkowo miało być to DLC, którego akcja rozgrywała się tylko w Meksyku. Dopiero w trakcie prac zrezygnowano z tego pomysłu, decydując się na wydanie „pełnej gry”; projekt został zrestartowany w trakcie tworzenia. Podczas tworzenia tej gry było wiele kłótni wewnętrznych, a pracownicy siedzieli do późnej nocy i pracowali nawet w weekendy. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć w artykule: Jaka praca, takie efekty. Nowe Call of Duty było robione “na szybko” i po nocach.

Call of Duty: MW3 jest najgorzej ocenianym CoD-em w historii. Wyniki sprzedażowe również nie zachwycają

Call of Duty: Modern Warfare III jest najgorzej ocenianą odsłoną serii w historii. Produkcja w serwisie Metacritic uzyskała ocenę w wysokości 50, a średnia nota graczy to… 1.5/10. Chociaż Vanguard sprzed dwóch lat był odsłoną dość kontrowersyjną wśród społeczności graczy, to ma ocenę ponad 70 — podobnie jak zeszłoroczne MW2. W tym przypadku jednak naprawdę jest źle. Wyznacznikiem może być to, że MW3 (2023) jest oceniane gorzej, niż Redfall — a jak wyszła ta produkcja, wszyscy zapewne doskonale pamiętają.

Źródło: Metacritic

Gdyby tego było mało, raporty dotyczące sprzedaży gier z Wielkiej Brytanii również prezentują się kiepsko dla Activision. Sprzedaż pudełkowa Modern Warfare 3 w UK spadła o 25 procent w porównaniu z zeszłorocznym Modern Warfare 2. Cóż, raczej nikt nie jest zaskoczony — lecz fani mogą czuć się po prostu rozczarowani. I ciężko im się dziwić.