Co zrobić kiedy zgubisz smartfon z mDowodem?

Nowa wersja aplikacji mObywatel to niemała rewolucja. Nowy dokument - mDowód - zrównany został z tradycyjnym dowodem osobistym i pozwala na dużo więcej. Co zrobić w przypadku, w którym gubimy telefon lub został nam skradziony i boimy się o cyfrowe dokumenty?

mObywatel w wersji 2.0 wzbudził tak duże zainteresowanie wśród użytkowników chcących przeprowadzić aktualizację i aktywować nowy dokument, że nie wytrzymały tego rządowe serwery. O problemach z dostęp do dokumentów cyfrowych z poziomu aplikacji pisaliśmy tuż po pojawieniu się w App Store i Google Play nowej wersji. Użytkownicy zgłaszali m.in. błędy serwera, problemy z uwierzytelnianiem, logowaniem, brakiem niektórych usług, itp. Wraz z kolejnymi dniami Ministerstwo Cyfryzacji informowało o rozwiązywaniu usterek i uruchamianych kolejnych elementach usługi, które działały w poprzedniej odsłonie mObywatela i przestały być dostępne po aktualizacji. Cyfrowy dokument tożsamości to wygodne rozwiązanie - możemy całkowicie zapomnieć o konieczności noszenia portfela. Wszystko (no prawie wszystko) załatwimy z poziomu telefonu. Ale co zrobić jeśli telefon zgubimy lub został nam skradziony? Tu rodzi się niepewność, że wpadnie on w niepowołane ręce i ktoś będzie mógł dostać się do aplikacji i posługiwać się naszym mDowodem - a chyba nikt tego nie chce.

Zanim jednak przejdziemy do tego, co zrobić, zabezpieczmy się dodatkowo. mObywatel wymaga aktywowania dodatkowych środków bezpieczeństwa - poprzez ustawienie w aplikacji hasła dostępu, które pozwoli dostać się do cyfrowych dokumentów. Dodatkową warstwą bezpieczeństwa jest biometria połączona z kodem PIN (który można wyłączyć przy logowaniu). Te dodatkowe środki wzmacniają ochronę przed tymi, którzy nie powinni mieć dostępu ani do aplikacji mObywatel, ani naszego telefonu.

Zgubiony lub skradziony telefonem z mDowodem. Co zrobić?

Pierwszą rzeczą jaką powinniśmy zrobić po zgubieniu telefonu lub jego kradzieży - zadzwonić na infolinię Centralnego Ośrodka Informatyki dla usługi mObywatel pod numerem 42 253 5474 - to tam, będzie można zastrzec mDowód. Jeśli mamy dostęp do innego telefonu - można też zalogować się ponownie do mObywatel. Jako, że dostęp do dokumentów i usług możliwy jest wyłącznie na jednym telefonie w jednym momencie, po pomyślnym zalogowaniu na nowym urządzeniu, zgubiony lub skradziony telefon zostanie automatycznie wylogowany.

Zgubienie lub kradzież telefonu rodzi inne następstwa, w tym prawdopodobieństwo, że nasze dane czy cyfrowe karty płatnicze mogą zostać wykorzystane wbrew naszej woli - warto wtedy skontaktować się z odpowiednimi służbami i instytucjami, które pomogą zastrzec karty, zablokować dostęp do bankowości elektronicznej i uniemożliwić dostęp do telefonu nieupoważnionym. osobom.

Jednocześnie warto przypomnieć, co zrobić, gdy zgubimy lub skradziony zostaną nam tradycyjne dokumenty. Z pomocą przychodzi Policja, która w kilku punktach podsumowuje to, jak powinniśmy się zachować: