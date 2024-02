Apple ostrzega: "Nie instaluj aplikacji spoza App Store, to niebezpieczne!"

iOS 17.4 ma być jedną z najbardziej rewolucyjnych aktualizacji systemu iPhone'a. Przynajmniej w Unii Europejskiej. Pozwoli on korzystać z zewnętrznych sklepów oferujących aplikacje spoza App Store. Apple jedna przestrzega przed takimi praktykami i tłumaczy dlaczego.

Jak informowaliśmy kilkanaście dni temu, najważniejszą zmianą wynikającą z wprowadzenia w życie Aktu o rynkach cyfrowych (DMA), jest otwarcie się Apple na zewnętrze sklepy z aplikacjami, z których będą mogli korzystać użytkownicy z Unii Europejskiej. Zmienia się też sposób realizacji płatności wewnątrz apek. Apple będzie musiało zmienić dotychczasową politykę również w innych kwestiach, ale bez wątpienia najbardziej interesujący dla użytkowników jest fakt zewnętrznych sklepów z aplikacjami, które pojawią się już w przyszłym miesiącu.

Apple stara się jednak nas przekonać, że korzystanie z zewnętrznych sklepów stanowić będzie dla nas ogromne zagrożenie, gdyż firma nie będzie w stanie sprawdzić każdej aplikacji i gry udostępnianej poza App Store, co oznacza, że mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie. Pod przykrywką interesującej aplikacji mogą omijać zabezpieczenia iPhone'a, rejestrować, zapisywać i przetwarzać dane, które później trafią do hakerów. O tym, jak niebezpieczne będą takie sklepy opowiadał ostatnio Phil Schiller, który w Apple odpowiada właśnie za App Store.

W rozmowie z serwisem Fast Company, Schiller wskazuje, że choć Apple wciąż będzie wymagało notaryzacji dla aplikacji iOS (podpisywania - jak ma to miejsce w przypadku aplikacji macOS), uzyskania uwierzytelniania dla deweloperów aplikacji/sklepów oraz ujawniania informacji dotyczących alternatywnych płatności, wiele zagrożeń nadal będzie występować. Schiller przestrzega przed tym, że w zewnętrznych sklepach mogą pojawiać się aplikacje niebezpieczne i zawierające treści nieodpowiednie i to w gestii tych marketplace'ów leży, czy wprowadzą podobne do App Store zabezpieczenia, które wykluczają część apek.

Malware, wirusy, spam. Niebezpieczne apki spoza App Store

Jak się przed tym zabezpieczyć? Odpowiedź ma być jedna - pozostanie z App Store. Apple stoi na stanowisku, że ich sklep jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem oferującym niedostępną nigdzie indziej bibliotekę gier i aplikacji sprawdzanych pod każdym kątem. Choć sita Apple nie są niezawodne i wielokrotnie słyszeliśmy o złośliwych apkach, firma kusi deweloperów różnymi ofertami specjalnymi oraz obniżkami prowizji.

Jeśli deweloperzy zgodzą się na nowe warunki wynikające z Aktu o usługach cyfrowych, aplikacje iOS w App Store będą obciążone obniżoną prowizją w wysokości 10 procent (w przypadku większości deweloperów i subskrypcji po pierwszym roku) lub 17 procent w przypadku transakcji dotyczących cyfrowych towarów i usług. Jest jednak druga strona medalu. Dodatkowe opłaty za przetwarzanie płatności w App Store z wykorzystaniem systemów Apple (3% od transakcji) i tzw. opłata za podstawowe technologie (CTF) w wysokości 0,50 euro za każdą pierwszą instalację w roku po przekroczeniu progu 1 miliona instalacji.

Kto pierwszy otworzy swój alternatywny dla App Store sklep? Na ten temat nie ma zbyt wielu sygnałów sugerujących duże zainteresowanie ze strony dużych graczy. Wiemy, że Microsoft od dłuższego czasu myśli nad swoim własnym sklepem z aplikacjami i grami mobilnymi, które miał otwierać możliwość korzystania również z bogatej biblioteki gier Xbox Game Pass i usługi Grania w Chmurze Xbox. Pytanie tylko, czy teraz, gdy Apple otworzyło się na obecność aplikacji w App Store, które mogą służyć do uruchamiania gier z chmury, jest to w jakikolwiek sensowne. Na odpowiedź musimy poczekać jeszcze miesiąc. Być może wraz z premierą iOS 17.4 pojawiają się pierwsze alternatywne dla App Store sklepy. Pytanie tylko, co będą oferowały...