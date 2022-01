Co tam się dzieje? TikTok musi prostować informacje o Holokauscie

Każde social media potrzebują moderacji, a w przypadku Tiktoka - nawet bardzo. Pokazuje to przykład samych moderatorów, dla których praca przy tej aplikacji prowadzi do poważnych problemów psychicznych ze względu na treści, które się tam pojawiają. Jak bardzo by dane medium ceniło wolność słowa, żadne z nich nie może funkcjonować bez poprawnej moderacji, a szczególnie w sytuacji, w której jak plaga rozprzestrzeniają się fake newsy i manipulacja. Dlatego chociażby Twitter dodał do swojej platformy narzędzie fact-checkingowe. Teraz TikTok musi zrobić to samo.

Co się dzieje na TikToku, że muszą prostować fakty na temat Holokaustu?

Jak donosi Engasget, w aplikacji przy wyszukiwaniu po hashtagu #Holocaust pojawiła się specjalna informacja, dotycząca tego, by wszystkie informacje o tym tragicznym wydarzeniu weryfikować w zaufanych źródłach, a także link do takiego - witryny www.aboutholocaust.org.

Sam nie posiadam TikToka, wiec nie jestem w stanie zweryfikować, czy faktycznie liczba treści przekazująca fake newsy była tak olbrzymia, że wymagało to reakcji ze strony samych twórców aplikacji. Ciężko mi wyobrazić sobie, co tam musi się dziać, żeby spowodować taką odpowiedź. Widać wyraźnie, że tak o Holocauście jest bardzo popularny, co może też wskazywać, że temat jest "gorący" w tym medium, a reakcja Tiktoka świadczy o dużej skali problemu. Jest to bardzo smutne, ponieważ wydawało mi się, że w temacie Holokaustu zostało już tyle powiedziane, że ciężko dziś zmanipulować te fakty w taki sposób, by ktoś w nie uwierzył.

Aż tak źle jest na Tiktoku?