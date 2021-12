Moderatorka ma koszmary po tym, co widziała na Tiktoku

Rola moderatora social media jest bardzo niewdzięczna. Z jednej strony - ludzie ci zapewne pracują bardzo ciężko, filtrując wszystko to, czego użytkownicy nie powinni zobaczyć. Z drugiej - wiele negatywnego mói się o zasadach moderacji, jeżeli chodzi o kwestie polityczne czy śwaitopoglądowe. Jednak trzeba pamiętać, że 90 proc. rzeczy, które są odfiltrowywane nie dotyczy sporów ideologicznych, ale są to treści, które zwyczajnie nie powinny się znaleźć w żadnym serwisie, niezależnie od poglądów. Mowa tu o kwestiach wulgarnych, pornograficznych czy brutalnych. Moderatorzy muszą przeglądać takie materiały na stronach by decydować o ich usunięciu, co mocno odbija się na ich psychice.

Moderatorka pozywa Tiktoka, ponieważ praca wpłynęła na jej psychikę

Sieci społecznościowe mają szereg wytycznych dotyczących pracy moderatora. Dla przykładu - czas pracy nie może być dłuższy niż cztery godziny i wszyscy muszą mieć zapewnione stałe wsparcie ze strony psychologa. Jak twierdzi jedna z moderatorek Tiktoka, Candie Frazier, Tiktok nie wprowadził tych zasad, przez co jej praca mocno odbiła się na jej zdrowiu psychicznym. Twierdzi, że w swojej pracy spotkała się z materiałami pokazującymi przemoc, szkolne strzelaniny, śmierć a nawet kanibalizm. Co więcej - warunki pracy w Tiktoku mają być fatalne. Moderatorzy mają pracować po 12 godzin dziennie, oglądając na raz od trzech do 10 materiałów wideo. To sprawiło, że wiele traumatycznych obrazów, które widziała Candie, dalej ją prześladują, chociażby w trakcie snu.

Moderatorka pozwała firmę i ma nadzieje, że wygrana sprawi, iż Tiktok zwróci uwagę na pracę zarówno jej, jak i jej kolegów i koleżanek. Walczy bowiem nie tylko o refundację pomocy psychologicznej dla siebie, ale też o ustalenie przez sąd obligatoryjnego funduszu na pomoc psychologiczną dla moderatorów. Kwestia psychologii jest bardzo złożona i przykro się patrzy, że taka firma jak Tiktok, która bez moderatorów nie mogłaby funkcjonować, tak bardzo zaniedbuje ich pracę. Niestety, Tiktok nie jest jedyny, który zawodzi w tym aspekcie - nie tak dawno podobną sprawę wytoczono Facebookowi.

