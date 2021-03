Co dalej z Galaxy Note? Samsung podjął jedyną słuszną decyzję

Im bliżej ewentualnej premiery, tym temat Samsunga Galaxy Note 21 staje się coraz (haha) gorętszy. Po niezbyt udanej premierze w zeszłym roku, podczas której szczególnie podstawowy Galaxy Note 20 pokazał, że Samsung ma sporo do nadgonienia, jeżeli chce produkować „topowe” telefony, a już na pewno – sprzedawać je za tak wysoką cenę. Rynek bardzo szybko to zweryfikował i seria Note 20 zwyczajnie sprzedawała się źle. Na tyle źle, że już w listopadzie mówiło się o tym, że kolejnego Note’a może po prostu… nie być. Dodatkowo pojawiały się sprzeczne informacje odnośnie tego, co ma go zastąpić. Jedni mówili o Note 20 FE (znacznie lepiej wyceniony Galaxy S20 FE okazał się sukcesem) inni, że jego rolę przejmie Galaxy S21, do którego przecież dodano niedawno obsługę S-Pena. Dziś Samsung postanowił uciąć wątpliwości. A przynajmniej – ich część

Galaxy Note – smartfony będą, ale nie w tym roku

Na 52 spotkaniu inwestorów Samsung Electronics, CEO oddziału – Ding-Jin Ko – zapowiedział jasno, że w tym roku „nie będzie nowego Galaxy Note”. Jako oficjalny powód podał zamieszanie na rynku półprzewodników, co wcale nie musi być takie dalekie od prawdy – w końcu dużo nowych sprzętów elektronicznych, jak PS5, ma problemy z zapełnianiem półek. CEO dodał jednak bardzo szybko, że Samsung nie rezygnuje z serii i nowych modeli z serii Note możemy spodziewać się w przyszłych latach.