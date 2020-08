„I znowu to samo”, nie wiem, czy znajdę lepsze słowa na to co zgotował nam Samsung prezentując swoje najnowsze dziecko jakim jest Galaxy Note 20. Niestety koreański gigant zdaje się nie wyciągać wniosków z płynącego niezadowolenia, miejscami czystego hejtu oraz zniesmaczenia ze strony swoich europejskich klientów. Niestety najnowsza premiera niczego nie zmienia i dalej jesteśmy klientami drugiej kategorii. Ten cudowny telefon po prostu jest wadliwy.

Na papierze wygląda świetnie…prawie

Wersja Ultra ma ekran o częstotliwości odświeżania 120Hz, 12GB pamięci RAM, dużo pamięci na nasze dane i świetne aparaty. Po prostu cudo. No i ten S Pen. Mówcie co chcecie, ale S Pen robi różnicę na tle konkurencji i to w sposób bardzo pozytywny. Praca z tym akcesorium jest wyjątkowo wygodna i każda następna wersja wynosi rysik na wyższy poziom.

Do tego jeszcze ekran…nie chodzi o samo odświeżanie, ale jego jakość tak wykonania, jak i obrazu. Przez długi czas to właśnie sposób w jaki telefon „serwował” mi treści trzymał mnie przy telefonach Samsunga niezależnie od modelu. Po prostu nikt inny nie miał do nich podejścia.