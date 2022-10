Jedną z nowości dodanych do Windows 11 podczas ubiegłorocznej premiery była aplikacja Clipchamp, czyli casualowy edytor wideo do prostych czynności. Dotychczas jego darmowa funkcjonalność było mocno okrojona, no chyba, że opłaciło się abonament w wysokości niespełna 12 dolarów miesięcznie (lub 10 dolarów w przypadku opłaty za rok z góry). Jednak od dziś nie jest to jedyna metoda. Do korzystania z pełnych możliwości programu wystarczy subskrypcja Microsoft 365.

iMovie od Microsoft w pełnej wersji dla posiadaczy pakietu 365

Clipchamp to prosty i minimalistyczny edytor filmów, który do złudzenia przypomina iMovie dostępne za darmo na urządzeniach od Apple. W ramach darmowej wersji możemy tworzyć własne obróbki, korzystając z niewielkiej puli darmowych filtrów i materiałów stockowych.

Subskrypcja Essential wyceniona na około 60 zł miesięcznie znacznie rozszerza zakres możliwości. Oprócz bazy zdjęć i wideo oznaczonych jako „premium” możemy także wykonywać backup tworzonych treści lub korzystać ze specjalnych logo i fontów. Od teraz rozszerzona wersja dołączyła do listy usług w pakiecie Micorosft 365, czyli Office i chmury OneDrive.

Darmową wersję oprogramowania Climchamp można za darmo przetestować w przeglądarce pod tym adresem. Konieczne jest jednak posiadanie Google Chrome lub Microsoft Edge.

