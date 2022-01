Rejestrujesz aplikację i samochód. Tankujesz, odjeżdżasz - płatność naliczy się sama

Nowoczesne systemy płatności które mają na celu możliwie jak najbardziej usprawnić nam życie regularnie trafiają do różnych branż. Jeszcze kilka lat temu rewolucyjnym rozwiązaniem były na stacjach benzynowych płatności smartfonem po zeskanowaniu kodu QR dystrybutora. I choć prawdopodobnie wszyscy zgodzimy się w tym, że to wciąż świetna opcja — to Circle K na pierwszym rynku zaczyna testować nowości, które mogą okazać się dla większości jeszcze wygodniejsze. A mianowicie automatyczną płatność na podstawie... rejestracji samochodu. Jak to działa w praktyce?

Automatyczna płatność na stacjach Circle K. Wszystko w oparciu o naszą tablicę rejestracyjną

Rozwiązanie proponowane przez Circle K również działać będzie w oparciu o mobilną aplikację, ich autorskie EASY FUEL. Każdy chętny skorzystać z tej opcji zobowiązany będzie do rejestracji na tamtejszej platformie (wraz z danymi karty płatniczej), aktywacji konta oraz udostępnieniu lokalizacji. A kiedy formalne warunki zostaną spełnione, jako klienci możemy po prostu podjechać na stację benzynową, a specjalny system odczyta numer naszej tablicy rejestracyjnej. Po weryfikacji - otwarta zostanie bramka dopuszczająca nas do dystrybutora. Po zatankowaniu możemy wsiąść do samochodu i ruszać dalej — płatność zostanie naliczona automatycznie, zaś rachunek trafi bezpośrednio do aplikacji.

Z jednej strony - doskonale rozumiem tych, którzy będą sceptycznie podchodzić do nowych rozwiązań na rynku tankowania. Z drugiej jednak wierzę, że to dla wielu może okazać się łatwiejsze, ciekawsze i... najzwyczajniej w świecie wygodniejsze, niż już i tak wygodna płatność aplikacją po zeskanowaniu kodu QR. W pierwszej kolejności z nowych opcji płatności mogą korzystać kierowcy w Danii — ale sieć Circle K stale się rozwija na naszym rynku. Nie jest więc wykluczone, że w niedalekiej przyszłości, kiedy okaże się że system się sprawdza - trafi także na nasz rynek.

Źródło