Może i niebezpieczny, ale taki świat w serialu fantasy wciąga. Cień i kość – recenzja

Po przedpremierowym seansie będę skłaniał się raczej temu, że „Cień i kość” ma ogromny potencjał, ale kilka potknięć na etapie pisania scenariusza i realizacji serialu sprawiło, że będzie można się od niego odbić. Pierwszym zarzutem dotyczący tej grupy widzów, którzy nie mają za sobą lektury książek, ponieważ mnogość nazw i dziwnych terminów przewijających się już w pierwszym odcinku potrafi przyprawić o ból głowy. Jeżeli nie znacie cech charakterystycznych konkretnych rodzajów postaci albo nie poznaliście historii jednego z bohaterów, to przeplatające się określenia mogą nawet zacząć denerwować. Nie lubię, gdy widz prowadzony jest za rękę i wszystko jest od razu tłumaczone, ale wydaje mi się, że próg wejścia będzie dla zbyt wielu osób za wysoki. Gdy się z tym uporamy, to czeka nas nie lada zabawa.

Wykreowany przez Bardugo świat został świetnie przeniesiony na ekran – nie jest to co prawda serial o budżecie „Władcy pierścieni” od Amazonu czy nawet „Gry o tron”, ale nie zagłębianie się w niego nie sprawiło mi problemów, lecz było czystą przyjemnością. Scenografie i kostiumy są przekonujące i wiarygodne, a efekty specjalne dobrze prezentują się nawet na dużym telewizorze w rozdzielczości 4K. Cieszę się, że nie pożałowano na ten aspekt produkcji, ponieważ znajdująca się w centrum wydarzeń i pełniąca rolę katalizatora dla całej akcji Fałda Cienia nie wygląda jak komputerowo wygenerowany dym w „Lost” – takie coś mogło przejść kilkanaście lat temu, ale dzisiaj byłoby nie do zaakceptowania.

Na uwagę zasługuje cały fantastyczny świat, który był opisany w książce, a tutaj jest on rzeczywiście jak prawdziwy. Żyje własnym życiem, jest kolorowy i angażujący. Tłem dla większości wydarzeń są aktywne drugie plany, zamiast statycznych statystów. Dzięki temu jeszcze łatwiej jest nam się przenieść do tej krainy i przeżywać przygody z bohaterami. To jest coś, co zdecydowanie różni „Cień i kość” od kilku poprzednich seriali, jak „Przeklęta” czy „Warrior Nun”, gdzie raczej niemożliwe było odczucie wielkości świata, po którym stąpają postacie.