Zwiastun Miłości i potworów zasugerował zainteresował mnie tak bardzo, że kiedy film trafił na platformę Netflix i zajął główny kafelek polecanych nowości, musiałem go sobie przypomnieć żeby wiedzieć w ogóle co to za tytuł. Pomyślałem, że piątkowy wieczór to dobry moment żeby wyłączyć myślenie i sprawdzić, czy warto dać temu obrazowi szansę – bez żadnych oczekiwań, spodziewając się raczej uczucia zażenowania niż dobrze spędzonego czasu. I wiecie co? Jestem miło zaskoczony.

Fabularnie Miłość i potwory niczym nie zachwyca, ale przedstawiona w pierwszych minutach filmu historia świata jest całkiem zabawna. Otóż w stronę naszej planety zmierzała wielka asteroida, którą udało się zniszczyć wysyłając w kosmos chyba cały ziemski arsenał rakietowy. Nikt tak naprawdę nie wie co dokładnie było w pociskach, ale po zniszczeniu asteroidy na ziemię spadły chemikalia, które zmutowały insekty i zwierzęta. Koty zamieniły się w wielkie potwory, ślimaki mają po kilka metrów, wszelkiej maści robactwo transformowało się w kreatury, których jedynym celem jest eksterminacja ludzkości. 5% pozostałej ziemskiej populacji ukryło się w podziemnych bunkach i przez 7 lat starało nie wystawiać nosa na powierzchnię.