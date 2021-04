Ten serial Amazonu będzie na ustach wszystkich. Teraz wiemy, że jest najdroższy w historii

Ile kosztował 1. sezon „Władcy pierścieni” od Amazonu?

Choć o serialu nie mówi się jeszcze zbyt wiele, a Amazon nie ujawnił żadnego konkretnego materiału promocyjnego, to możemy być pewni, że za pewien czas serialowy „Władca Pierścieni” będzie na ustach wszystkich. Teraz znalazł się w centrum zainteresowania mediów i widzów z powodu kwoty, którą podał The Hollywood Reporter – koszt produkcji 1. sezonu serialu wyniósł około 465 mln dolarów, a wcześniej Amazon zapłacił około 250 mln za prawa do ekranizacji książek Tolkiena.

Plany zakładają, że będzie to produkcja trwająca około 5 sezonów, więc przy zachowaniu średniego kosztu produkcji sezonu firma Jeffa Bezosa zainwestuje w serial blisko 2,5 mld dolarów. To oczywiście nie do końca realne szacunki, bo część kosztownych scenografii czy kostiumów będzie ponownie wykorzystywana w następnych sezonach, ale niewykluczone, że Amazon będzie skłonny rozbudować świat o jeszcze droższe w wykreowaniu nowe lokalizacje. Warto nadmienić, że miano najdroższej aktualne produkcji w Hollywood należy do trylogii Hobbita, która kosztowała około 623 mln dolarów.

Zaskakująco dobry film ze znaczkiem Netflix. Miłość i potwory – recenzja