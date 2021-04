Scena otwierająca film Mortal Kombat

Chyba każdy z nas na jakimś etapie swojego życia spotkał się z serią Mortal Kombat. Nie tylko w kinach, ale może nawet przede wszystkim w grach. Nowy film ma być nowym otwarciem dla całej serii i wiele osób sporo sobie po nim obiecuje. Premiera miała mieć miejsce w zeszłym tygodniu, ale została przesunięta o tydzień, na najbliższy piątek. Film zadebiutuje w USA na platformie HBO Max. Jeśli jednak nie chcecie czekać, to już dzisiaj możecie zobaczyć scenę początkową, czyli pierwsze 7 minut wprowadzające nas do całej historii.

Wcześniej zaprezentowany trailer pokazywał nam fabularny zarys historii. Ta dzieje się we współczesności, zapewne jeszcze przed pojawieniem się Shang Tsunga. Stąd możemy wnioskować, że jest to niejako prequel i pierwsze spotkanie z bohaterami. W trailerze nie padają pseudonimy głównych postaci, natomiast możemy już potwierdzić, że na ekranie pojawi się Sub Zero i Scorpion, a także Sonya, Jax, Cole Young, Liu Kang, Kano, Kitana i Raiden. Film bardziej niż na CGI stara się polegać na charakteryzacji bohaterów i świetnej choreografii walk. Pojawiły się też jednak przecieki scen, która delikatnie mówiąc nie napawają optymistycznie jeśli chodzi efekty specjalne.

Pewne jest natomiast jedno, będzie bardzo krwawo, a na to chyba liczą fani gier.