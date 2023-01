O wybuchających smartfonach Samsunga słyszał cały świat, jednak o płonących pralkach chyba słyszeć nikt nie chce. A taka historia miała niedawno miejsce. Ponad 600 tysięcy tego typu urządzeń pierwotnie miało trafić do zwrotu. Pod koniec roku amerykański oddział Samsunga poinformował o wycofaniu wadliwie działających urządzeń po sygnałach klientów informujących o nieprawidłowym działaniu, którego efektem był wydobywający się z pralek dym, a w niektórych przypadkach nawet ogień. Samsung poinformował sprzedawców i konsumentów o problemach, które mogą spowodować zwarcie i przegrzanie sprzętu, stwarzając zagrożenie pożarowe. Sprawa ma dotyczyć wyłącznie pralek w modelach WA49B, WA50B, WA51A, WA52A, WA54A i WA55A dostępnych w Stanach Zjednoczonych i tam też produkowanych i dotyczy partii, które zeszły z taśm produkcyjnych i trafiły do sprzedaży między czerwcem 2021 a grudniem 2022.

Samsung aktualizuje masowo pralki, które bez konkretnej przyczyny mogły się zapalić

Firma znalazła jednak lepsze rozwiązanie problemu podkreślając jednocześnie, że jest ono bezpieczne. Okazuje się, że pralki wystarczy... zaktualizować. Samsung udostępnił już nową wersję oprogramowania, która powinna się wgrać automatycznie - o ile urządzenie było podłączone do Internetu. Jeśli nie, klienci powinni zrobić to jak najszybciej. Najprościej będzie skorzystać z dedykowanej aplikacji SmartThings dostępnej zarówno na iOS, jak i Androida. Użytkownicy modeli, które nie mają łączności WiFi powinni skontaktować się bezpośrednio z producentem - ten zamiast odebrać pralkę i wymienić na sprawny model, prześle niewielkich rozmiarów urządzenie serwisowe, które po podłączeniu do odpowiedniego portu w urządzeniu... wgra jej nowe oprogramowanie. Cały proces jest zautomatyzowany i nie powinien trwać dłużej, niż kilka minut.

Samsung zapewnia, że aktualizacja oprogramowania eliminuje problem potencjalnego przegrzewania się panelu sterowania i jest w pełni bezpieczna. Firma nie zdradza jednak wszystkich szczegółów związanych z usterką mówiąc jedynie, że wszyscy klienci posiadający ten sprzęt powinni dla własnego bezpieczeństwa przeprowadzić aktualizację lub skontaktować się z serwisem.