Samsung Galaxy A54 nie będzie królem średniaków, za to kolory będzie miał ładne

Linia A jest bardzo popularna, choć nie ma tylu zalet co flagowce koreańskiego producenta. Jednak oferuje stosunkowo niską jak na tą firmę cenę przy zachowaniu przyzwoitej jakości. Hitem były modele A52, A72 i A52s – bo wszystkie zostały wyposażone w procesory firmy Qualcomm z linii 7. Zwłaszcza ten ostatni model, choć dziś jest już dość rzadko do znalezienia w sklepach, zdobył uznanie klientów. Napędza go bowiem bardzo dobry Snapdragon 778G, który sporo firm będzie stosować również w tym roku. A telefon można kupić w okolicach 1600 zł.

Niestety kolejna seria nie była już tak udana. Galaxy A73 był bardzo drogi, a A53, podobnie jak A33, miał procesor Exynos produkowany przez Samsunga i działał wyraźnie gorzej od starszych modeli.

W tym roku niestety lepiej chyba nie będzie. Po pierwsze wg. najnowszych informacji nie zobaczymy modelu A74 a najwyższym będzie A54. Po drugie – będzie on pracować znów na Exynosie – tym razem nieco ulepszonej wersji 1280 czyli 1380.

Ta informacja nie napawa optymizmem. Zarówno A53 jak i A33 nie są mistrzami działania – są dość wolne i mało płynne – a głównym powodem jest właśnie użyty chip.

Wygląda więc na to, że procesory Qualcomma w tym roku zostały zarezerwowane dla topowej linii S. Średnia półka już drugi rok z rzędu będzie się musiała zadowolić autorskimi Exynosami.

Dzięki przeciekom dowiedzieliśmy się za to, jakie kolory obudowy zaoferuje producent. Oprócz klasycznych bieli i czerni dostaniemy również wersje fioletową oraz limonkową.

Na szczęście pozostała specyfikacja smartfonu nie powinna już zawieść.

Wyświetlacz to 6,4-calowy AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Główny aparat będzie stabilizowany optycznie a rozdzielczość to 50 MP. Szeroki kąt to 12 MP, selfie – 32 MP. Prawdopodobnie Samsung nie zrezygnuje też z obiektywu makro 5 MP. Akumulator będzie miał 5000 mAh pojemności, naładujemy go z mocą 25W, ale ładowarki w pudełku oczywiście nie będzie. Smartfon będzie również wodoszczelny na poziomie IP 68.

Trzeba również pamiętać, że firma oferuje aż 4 aktualizacje systemu dla linii A. Zaczniemy więc z Androidem 13 na pokładzie a skończymy z 17. Do tego dostajemy 5 lat poprawek bezpieczeństwa.

źródło