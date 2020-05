W Chrome pojawi się transkrypcja wideo na żywo. To świetna wiadomość

Transkrypcja dźwięku z filmów może przydać się w różnych sytuacjach. Oczywiście najbardziej potrzebna jest tym, którzy mają problemy ze słuchem. Dzięki transkrypcji mogą dokładniej śledzić to, co dzieje się na wideo, nie martwiąc się, że coś ich ominie i czegoś nie zrozumieją. Czasami używamy jej również chcąc po prostu obejrzeć coś bez dźwięku, bo hasał by nam przeszkadzał. Na pewno są i takie osoby, dla których to po prostu kaprys. Idealną sytuacją jest ta, w której mamy możliwość skorzystania z jakiejś opcji. Nie szkodzi, jeśli jej nie ruszymy. Dobrze, że jest. Chrome Canary daje nam opcję transkrypcji na żywo w przeglądarce.

Transkrypcja filmu na żywo w Chrome Canary

W zeszłym roku Google wprowadziło funkcję transkrypcji, Live Captions, do Androidów 10. Wykorzystywana jest sztuczna inteligencja urządzenia, dzięki której następuje transkrypcja dźwięku w filmie. Na bieżąco wyświetlane są odpowiednie napisy. Film może być dostępny zarówno gdzieś online jak i bezpośrednio na urządzeniu. Teraz Google wprowadził tę samą funkcję do swojej przeglądarki Google Chrome.

Funkcja dostępna jest obecnie w najnowszej wersji Google Chrome Canary (84.0.4136.2 i nowsze). Aby uruchomić opcję w przeglądarce należy przejść do chrome: // flags, a następnie wyszukać podpisów na żywo (live captions). Po włączeniu flagi należy uruchomić ponownie przeglądarkę. Gdy już aktywujemy odpowiednią flagę w opcjach przeglądarki należy również włączyć rzeczoną funkcję w zaawansowanych opcjach – Accessibility settings.

Na ten moment Live Captions obsługuje język angielski, niemiecki i chiński. Miejmy nadzieję, że funkcja zostanie bardzo dobrze przyjęta i już niedługo zagości w przeglądarce Google Chrome. Z czasem twórcy zapewne dodadzą kolejne języki, w których będzie działała transkrypcja na żywo. W pewnym momencie z pewnością (a przynajmniej mam taką nadzieje!) pojawiłby się również język polski. Trudno jednak powiedzieć, kiedy to wszystko nastąpi. Na ten moment musimy po prostu śledzić usługę w Google Chrome Canary, obserwując uważnie jej zmiany i rozwój. Z pewnością będzie warto. Każda funkcja ułatwiająca poruszanie się w internecie zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i zwykłym użytkownikom, powinna sprawdzić się świetnie. Google Chrome, liczę na ciebie.

Źródło: Mspoweruser