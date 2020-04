Google zapowiada porządki w Chrome Web Store – no nareszcie!

Chrome Web Store doczeka się porządków z prawdziwego zdarzenia

Google Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką na świecie — co w ogóle mnie nie dziwi. Owszem, przeładowana dodatkami potrzebuje sporych zasobów, ale to właśnie te dodatki i wygoda sprawiają, że tak trudno przesiąść się na którąś z alternatyw. Wiem, bo sam przez kilka dobrych miesięcy tęskniłem za Chromem po przesiadce na Safari — co zrobiłem ze względu… na baterię komputera. Obecnie w sklepiku z aplikacjami Chrome znaleźć można mydło i powidło. Nie brakuje też podejrzanych dodatków, które — delikatnie mówiąc — nie budzą zaufania. Gigant postanowił się z nimi rozprawić — i na sierpień zapowiada wielkie porządki. Od 27.08 ma skutecznie ukracać dotychczasowe praktyki. Wśród nich m.in. zakaz duplikowania treści od tych samych twórców, spamowania słowami kluczowymi w opisach, zniknąć mają też wprowadzające w błąd opisy, płatne recenzje czy aplikacje których cała wielkość polega na… otwieraniu wskazanych stron internetowych. Wisienką na torcie jest jednak zakaz dla aplikacji, które nękają użytkowników reklamami.

Nie bardzo wierzę w to, że w Chrome Web Store nastanie porządek z prawdziwego zdarzenia — ale liczę, że zapowiadane czystki choć trochę oczyszczą tamtejszy katalog i odsieją część irytującego spamu — bo chyba tak najcelniej można określić tamtejsze apki.

Źródło