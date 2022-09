Google wprowadza do przeglądarki Chrome możliwość blokowania podglądu kart incognito. By się do nich dostać potrzebny będzie odcisk palca.

Chyba każdy wie czym jest tryb incognito/prywatny w przeglądarce. Jest on obecny również w Chrome:

Jeśli przeglądasz strony internetowe w trybie prywatnym, inne osoby korzystające z tego samego urządzenia nie zobaczą Twojej historii. Chrome nie zapisuje historii przeglądania ani informacji podanych w formularzach. Pliki cookie i dane stron są zapisywane na czas przeglądania, ale po zamknięciu trybu incognito zostają usunięte. Możesz zdecydować, że po otwarciu nowego okna incognito pliki cookie innych firm mają być blokowane

A jak zabezpieczyć się przed tym, by nikt nie podejrzał, co oglądamy w tym trybie i zapomnimy zamknąć kart? Odpowiedzią jest funkcja, która trafia teraz do użytkowników Chrome na urządzeniach z Androidem. Nowa opcja w zakładce ustawień "Prywatność i bezpieczeństwo" pozwoli blokować dostęp do karty incognito po zamknięciu przeglądarki. By powrócić do otwartych wcześniej kart w trybie incognito, należy aplikację odblokować za pomocą biometrii - np. odciskiem palca.

Blokada trybu incognito w Chrome na iOS

Trzeba przyznać, że Google nie spieszyło się z implementacją tej funkcji w przeglądarce na urządzeniach z Androidem. Z tego rozwiązania posiadacze iPhone'ów korzystają od ponad roku. Na początku 2021 Chrome na iOS otrzymał aktualizację umożliwiającą blokowanie kart incognito przy pomocy Face ID lub Touch ID. Funkcja ta też jest dostępna w innych aplikacjach Google - np. w Dysku Google lub samej aplikacji Google.

Co ciekawe, funkcja blokowania kart incognito nie jest dostępna od razu - mimo jej implementacji w stabilnej wersji Chrome w wersji 105 dostępnej w sklepie Play. By opcja pojawiła się w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" trzeba skorzystać z ustawień zaawansowanych/eksperymentalnych dostępnych po wpisaniu w pasku adresu komendy chrome:// i odszukaniu odpowiedniej opcji. Szybciej będzie skorzystać z tego linka: chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android i zaznaczyć opcję "Enabled". Po zrestartowaniu przeglądarki w opcjach prywatności pojawi się nowa funkcja umożliwiająca blokadę kart incognito za pomocą biometrii. Jeśli nie chcecie korzystać z funkcji eksperymentalnych, pozostaje czekać na ruch Google. Firma w najbliższym czasie powinna aktywować tę opcję automatycznie.