Google wprowadza zmiany w wyświetlaniu ocen i recenzji w sklepie Play. Wszystkie nowe wpisy pojawiać się będą dopiero po dobie. Pozwoli to na sprawdzenie, które są podejrzane i mogą być fałszywe.

Gdy kilkanaście dni temu pojawiła się informacja, że Amazon wstrzymuje, a nawet usuwa (co nie zostało potwierdzone), recenzje wystawiane m.in. w serwisie IMDb, wiele mówiło się na temat cenzury. Firmie zarzucano, że ukrywa przed opinią publiczną krytyczne komentarze widzów, którym z różnych względów nie podoba się serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, który pojawił się na platformie Amazon Prime Video. Amazon tłumaczył ten ruch koniecznością obrony przed tzw. review bombing.

Proceder polega na zalewaniu różnych serwisów recenzjami z najniższą możliwą oceną - często bez sprawdzenia materiału, który oceniają. IMDb, które należy do giganta oraz sam serwis Amazon Prime Video, wstrzymuje publikację komentarzy przez 72 godziny, co ma pozwolić na sprawdzenie, które z nich są rzetelne, a które nie. Najwyraźniej pomysł spodobał się też innym firmom i wprowadzają te ograniczenia we własnych serwisach i usługach.

Google cenzuruje oceny i recenzje w sklepie Play? Wszystkie wpisy pojawiać się będą z dobowym opóźnieniem

Jak donoszą zachodnie media, Google zdecydowało o wprowadzeniu 24-godzinnego opóźnienia dla nowych komentarzy i recenzji pojawiających się w sklepie Google Play.

Aby umożliwić nam automatyczne wykrywanie podejrzanych ocen i recenzji, wprowadzamy opóźnienie o około 24 godziny od momentu wysłania przez użytkowników ocen i recenzji do momentu ich opublikowania

- ma brzmieć komunikat, który Google wysyła do twórców. Firma dodaje jednak, że w tym czasie będą mieli oni możliwość wglądu do wszystkich komentarzy, co pozwoli np. na szybki kontakt z komentującym szukającym pomocy z grą czy aplikacją. Będą też mogli na nie odpowiadać, jednak zarówno sam komentarz, jak i odpowiedź nie będą od razu dostępne publicznie.

Wszystko podyktowane jest próbą zniechęcenia złośliwych komentujących oraz fałszywych ocen, które mogą być częścią wspomnianego już wyżej review bombingu.