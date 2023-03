Dzisiejsza aktualizacja aplikacji mobilnej PKP Intercity na Androida i iOS, przynosi tak naprawdę trzy ważne nowości. Przede wszystkim jest to graficzna rezerwacja miejsc, dzięki której możemy na zrzucie wagonu wybrać dokładne miejsce rezerwacji - okno czy środek, rząd czy stronę wagonu oraz zgodność z kierunkiem jazdy pociągu.

Osobiście przeszedłem proces wyboru relacji i miejsca do siedzenia w mniej niż minutę, co nigdy wcześniej nie udało mi się osiągnąć przez stronę w przeglądarce na komputerze - już pomijam tu irytujący i cykliczny komunikat, nie wiadomo skąd (komputer po kilku restartach), iż: Praca w systemie e-IC została już rozpoczęta w innej karcie lub oknie przeglądarki. Prosimy o zamknięcie bieżącej karty lub okna przeglądarki i kontynuowanie pracy w jednym oknie lub na jednej karcie przeglądarki.



Proces ten w aplikacji mobilnej jest naprawdę szybki i intuicyjny, a użytkowników smartfonów z Androidem ucieszy druga z nowości, dostępnych na końcu tego procesu, a więc przy płatności - dodano oprócz płatności kartą i BLIKIM, szybkie płatności Google Pay.

Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity:

Internetowe kanały sprzedaży w ostatnich latach zyskują coraz większe zainteresowanie wśród podróżnych. PKP Intercity odpowiada na ich potrzeby i preferencje, zwiększając dostępność biletów na różnych platformach sprzedaży w Internecie. Rozwijając naszą aplikację, pracujemy nad procesem zakupu biletów – tak aby był szybki, intuicyjny i wygodny.

Równie przydatna jest trzecia nowość w aplikacji - podgląd frekwencji w pociągu wybranej relacji.

Co w planach? Nasz przewoźnik zapowiada dodanie w niedalekiej przyszłości funkcji metastacji (w miejsce na przykład Kraków Główny, wystarczy wpisać Kraków i pokaże odjazdy/przyjazdy do każdej stacji w danym mieście), pobieranie biletu w formacie .pdf, udostępnianie biletów innej osobie, płatności Apple Pay, sprzedaż biletów międzynarodowych i dodawanie biletu do kalendarza.

Nieco później, aplikacja PKP Intercity ma wzbogacić się o lokalizację pociągu na mapie, informacje o opóźnieniach oraz zakup biletu z więcej niż jedną przesiadką w jednej transakcji.

Źródło: PKP Intercity