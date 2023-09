"Chłopi" - polska nadzieja na Oscara w 2024 roku

To nie pierwszy raz, kiedy twórcy filmu "Chłopi" krążą wokół nagród Oscarowych. Hugh Welchman, jeden z reżyserów, już wcześniej zdobył Oscara za krótkometrażowy film "Piotruś i Wilk," który powstał w studiu BreakThru Films. Dużą nominację do tej prestiżowej nagrody przyniósł im także poprzedni projekt, "Twój Vincent," w kategorii Najlepszy Film Animowany.

Zagraniczne redakcje filmowe również nie pozostają obojętne wobec "Chłopów." Prestiżowy magazyn "Variety" umieścił polski film na liście 25 produkcji z największym potencjałem do zdobycia nominacji w kategorii animacji pełnometrażowej. "Indiewire" z kolei wymienia go w gronie 16 najważniejszych filmów, które miały swoje premiery na najważniejszych festiwalach na całym świecie, takich jak Toronto, Wenecja i Telluride. "The Hollywood Reporter" podkreśla, że "Chłopi" to prawdziwie wizualny triumf.

Chłopi - czy to będzie polski kandydat do Oscara 2024?

Jak czytamy w komunikacie prasowym, film "Chłopi" zachwycaj nie tylko techniczną stroną animacji, ale także porusza ważne tematy społeczne, takie jak opresja kobiet, przemoc seksualna i mobbing. To historia, która będzie zrozumiała na całym świecie, przekraczając granice i podziały polityczne. Ewa Puszczyńska, przewodnicząca komisji oscarowej, podkreśla, że "Chłopi" daje głos tym, którzy zostali wykluczeni i opowiada o sile kobiet.

"Chłopi", podobnie jak "Twój Vincent", powstali w nietypowej wersji. Na początku, Studio BreakThru Films zdecydowało się na stworzenie filmu z udziałem polskich gwiazd, takich jak Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Andrzej Konopka, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Robert Gulaczyk, Maciej Musiał, Dorota Stalińska i Julia Wieniawa. Kamila Urzędowska zagrała główną rolę jako Jagna. Następnie, ponad 100 malarzy w Polsce, na Litwie, Ukrainie i w Serbii malowało obrazy olejne na płótnach, które stały się kluczowymi elementami filmu. Razem poświęcili ponad 200 000 godzin pracy. Animatorzy uzupełnili te obrazy, tworząc płynną i estetyczną produkcję.

Chłopi - data premiery filmu w kinach

Film trafi do polskich kin 13 października, a jego twórcy mają nadzieję na wielki sukces na światowej scenie filmowej i kolejną Oscarową nominację.