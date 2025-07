Zapomnijcie o Allegro Protect - wraca program Ochrony Kupujących!

Sprawdzonych i lubianych rozwiązań się nie zmienia, zrozumiało to w końcu Allegro i niemal po trzech latach od przemianowania Programu Ochrony Kupujących na Allegro Protect, wraca do pierwotnej nazwy.

Program Ochrony Kupujących (w nowej wersji pełna nazwa to Allegro Ochrona Kupujących), bez wątpienia przyczynił się do sukcesu tej największej obecnie platformy sprzedażowej w Polsce. Tego nie miał nikt, a co dawało istotną przewagę nad konkurencją i nowymi graczami, którzy starali się wygryźć Allegro.

Reklama

Program Ochrony Kupujących na Allegro działał już w czasach, kiedy kupowanie w sieci wiązało się z ryzykiem otrzymania cegły w paczce (dosłownie), zamiast zakupionego przedmiotu. W przestrzeni internetowej i w różnego rodzaju dyskusjach czy komentarzach często przewijał się on jako ostateczny argument - kupuje na Allegro, bo jest POK, ale ja się nie martwię, bo jest POK, itp.

Z tego względu niezrozumiała była dla mnie decyzja z września 2022 roku, o zmianie nazwy tego programu na Allegro Protect. Powiecie, że to tylko nazwa, nie istota, ale z nazwą wiąże się przecież rozpoznawalność usługi czy pozytywne skojarzenia z marką.

Allegro Protect zmienia się w Allegro Ochrona Kupujących

Podejrzewam, że decyzja ta podyktowana była planami ekspansji Allegro na rynki zagraniczne, na szczęście po czasie zrewidowano ten pomysł i powrócono do pierwotnej nazwy - i to właśnie na wszystkich rynkach. Być może przyczynił się do tego nowy (polski) prezes Allegro — Marcin Kuśmierz, być może rzeczywiście wyszło im tak z badań konsumenckich.

Zależy nam na tym, aby zwiększyć świadomość klientów na temat ochrony, jaką zapewniamy im podczas zakupów. Dlatego, na podstawie badań konsumenckich, zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy – tak, aby była jeszcze bardziej czytelna i zrozumiała dla kupujących w różnych krajach. Między innymi w tym celu dostosujemy nazwę do każdego z rynków sprzedaży:

allegro.pl: Allegro Ochrona Kupujących,

allegro.cz: Allegro bezpečný nákup,

allegro.sk: Allegro bezpečný nákup,

allegro.hu: Allegro Vásárlóvédelem.

Zmienimy także logo na takie, które bardziej kojarzy się z kompleksową ochroną. Będzie ono wspólne dla wszystkich rynków:

Zmiana ta nastąpi już 18 sierpnia na wszystkich rynkach, na których to działa obecnie Allegro.

Inne zmiany na Allegro

Allegro przyzwyczaiło nas już, iż w jednym rzucie informuje o szeregu innych zmian. Do najważniejszych można zaliczyć włączenie wszystkich metod dostaw Allegro DHL (Allegro Automat DHL BOX 24/7,Allegro Odbiór w Punkcie DHL, Allegro Kurier DHL) do Allegro Delivery. Jeśli sprzedawcy nie mają osobnej umowy z przewoźnikiem, nie dodadzą już ich już do swoich cenników poza programem.

Reklama

Od 18 sierpnia natomiast lista chronionych marek poszerzy się o kolejne, pełna lista dostępna jest pod tym linkiem.

Z kolei ostatnia z istotnych zmian, która wejdzie w życie od 1 września, powinna ucieszyć wszystkich sprzedawców. Od tego dnia oznaczenie ogłoszeń sprzedaży — Smart!, będzie można uzyskać po spełnieniu tylko jednego warunku: poziom jakości sprzedaży na Twoim koncie jest wyższy niż Neutralny lub co najmniej Neutralny na wszystkich Twoich kontach.

Reklama

Ponadto od 1 października Allegro zmniejszy liczbę poziomów jakości sprzedaży, z których znikną poziomy: Nieakceptowalny i Super +, pozostaną tylko: Super, Dobry, Neutralny i Wymaga poprawy.

Źródło: Allegro.