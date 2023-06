Chłopi powracają jako animacja malarska. Nadchodzi przepiękne widowisko

"Chłopi" są adaptacją słynnej powieści Reymonta, skupiającej się na losach wiejskiej społeczności. Film ten odzwierciedla realia polskiej wsi i przedstawia codzienne życie chłopów, ich trudności, radości i troski. Odpowiedzialni za reżyserię DK Welchman i Hugh Welchman postanowili przekazać atmosferę powieści poprzez malownicze obrazy, które ożywają w animacji malarskiej.

Na początku studio BreakThru Films zdecydowało się na nakręcenie filmu z udziałem aktorów. W filmie "Chłopi" możemy zobaczyć znakomitą obsadę polskich gwiazd, takich jak Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Andrzej Konopka, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Robert Gulaczyk, Maciej Musiał, Dorota Stalińska i Julia Wieniawa. W roli głównej, jako Jagna, występuje Kamila Urzędowska.

Kolejnym etapem produkcji było zaangażowanie ponad 100 malarzy pracujących w czterech studiach znajdujących się w Polsce, na Litwie, Ukrainie i w Serbii. Ich zadaniem było malowanie olejnych obrazów na płótnie, które później stały się kluczowymi klatkami w filmie. W sumie artyści poświęcili ponad 200 000 godzin na swoją pracę. Animatorzy mieli za zadanie uzupełnić ujęcia namalowane przez artystów, aby cały film był płynny i przyjemny dla oka. Współpraca między animatorami a malarzami pozwoliła stworzyć spójną wizję wizualną filmu, która oddaje piękno i charakter malarskiej techniki.

Skala dwóch filmów jest nie do porównania. „Twój Vincent” to kameralny film, gdzie jest dużo statycznych ujęć, dialogów. „Chłopi” to prawdziwe widowisko. W filmie mamy imponujące sceny tańca, bitwy. To niesamowicie dynamiczne ujęcia, kamera często wędruje za bohaterem, wiele dzieje się w kadrze. Praca nad dwoma filmami oczywiście przynosiła wyzwania, przy „Twoim Vincencie” tworzyliśmy wiele autorskich rozwiązań, „Chłopi” stawiają jednak poprzeczkę znacznie wyżej. - wyjaśnia DK Welchman