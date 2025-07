Microsoft Edge rozpycha się łokciami. Nowa funkcja przyciągnie użytkowników

Microsoft wprowadza do swojej przeglądarki internetowej Edge nowy, eksperymentalny tryb o nazwie Copilot Mode, który ma na celu gruntowne przekształcenie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Internetu. Dzięki zaawansowanej integracji z technologią sztucznej inteligencji, Edge nie tylko staje się inteligentniejszy, ale również zyskuje cechy cyfrowego asystenta, który potrafi nie tylko reagować na polecenia, ale również je antycypować.

Edge zmieni się nie do poznania

W trybie Copilot zmienia się nie tylko funkcjonalność, ale i interfejs przeglądarki. Zamiast tradycyjnego układu z paskiem adresu i wynikami wyszukiwania, użytkownik otrzymuje pojedyncze pole wejściowe, będące jednocześnie narzędziem do czatu, wyszukiwania i poruszania się po sieci. Taki minimalistyczny design ma ułatwić korzystanie z przeglądarki i przyspieszyć wykonywanie złożonych zadań.

Microsoft zapewnia, że Copilot Mode to więcej niż wyszukiwarka z AI. Po aktywacji, użytkownik zyskuje możliwość analizowania wszystkich otwartych kart przeglądarki za pomocą AI, co oczywiście odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Asystent może porównywać informacje z wielu źródeł, co jest przydatne, chociażby podczas szukania ofert wakacyjnych, planowania zakupów czy rezerwacji.

Co ważne, tryb umożliwia również nawigację głosową. Użytkownicy mogą wydawać polecenia w naturalnym języku np. „Porównaj ceny iPhone’a 15 Pro w różnych sklepach” lub „Znajdź informacje o rezerwacjach w Lizbonie na wrzesień”. Copilot nie tylko wyszukuje informacje, ale może w przyszłości również przejąć wykonanie konkretnych działań, takich jak dokonywanie rezerwacji czy zarządzanie zadaniami.

Microsoft zapewnia, że bezpieczeństwo i prywatność danych użytkowników pozostają najwyższym priorytetem. Dane przeglądania będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy, a użytkownicy będą mieć pełną kontrolę nad tym, co i kiedy udostępniają. Wszystkie działania Copilota mają być wyraźnie sygnalizowane na przykład przez widoczne wskaźniki w interfejsie przeglądarki.

Grafika: depositphotos.com