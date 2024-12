Fantasy Premier League – jak zdobywać punktów i dobierać zawodników

Druga część mini poradnika do Fantasy Premier League przygotuje Was do jutrzejszej kolejki. Trzymajcie się tych wytycznych, by zdobywać punkty.

Kilka dni temu podzieliłem się z Wami skondensowaną pigułką wiedzy na temat Fantasy Premier League. W tekście omówiłem między innymi kulisy powstania futbolowej gry, która przyciągnęła ponad 11 milionów użytkowników, a także podstawy mechaniki samej rozgrywki. Dziś kupimy się na dwóch najważniejszych aspektach, czyli na zasadach ustawiania zawodników oraz maksymalizacji zdobywanych punktów.

Fantasy Premier League – jak wybierać zawodników

Przypomnijmy, że do dyspozycji gracza jest 15 zawodników: 2 bramkarzy, 5 obrońców, 5 pomocników i 3 napastników. Początkujący gracze wybierają wyjściową jedenastkę w oparciu o klubowe sympatie, ale nie jest to do końca poprawna taktyka. Zanim postawicie na ulubionych piłkarzy, najpierw zerknijcie na formę i kalendarz spotkań. Pamiętaj, by do składu wrzucać tych zawodników, którzy obecnie wyróżniają się największą liczbą bramek i asyst, zwracając także uwagę na przeciwników w następnych kolejkach. Bardzo ważne jest także zwracanie uwagi na kartki i potencjalne urazy, które mogą wykluczyć zawodnika z gry – wtedy nie ma co liczyć na punkty.

Każdy sezon obfituje w zawodników, którzy prezentują szczególnie wysoką formę. Obecnie o pierwsze miejsce w tabeli króla strzelców walczą tacy zawodnicy jak Mohamed Sarah, Cole Palmer czy Alexander Isak – w wyjściowym składzie Fantasy Premier League powinniście umieścić przynajmniej trzech takich zawodników. Pochłoną sporą część budżetu, ale zapewnią względną pewność cotygodniowych punktów.

Za co przyznawane są punkty w Fantasy Premier League?

Zbierać punkty w Fantasy PL można na wiele różnych sposobów – od występu w wyjściowej jedenastce, przez gole, interwencje i asysty, aż po czyste konta. Bardzo ważna jest jednak pozycja zawodnika na boisku, bo bramka napastnika i pomocnika wcale nie jest punktowana tak samo. Oto szczegółowa rozpiska:

Zawodnicy z pola

Występy:

1 punkt za grę do 60 minut

2 punkty za grę 60 minut lub więcej (bez doliczonego czasu)

Bramki:

4 punkty za każdą bramkę strzeloną przez obrońcę

5 punktów za każdą bramkę strzeloną przez pomocnika

6 punktów za każdą bramkę strzeloną przez napastnika

Asysty:

3 punkty za każdą asystę

Czyste konto (przez 60 minut):

4 punkty za czyste konto obrońcy

1 punkt za czyste konto pomocnika

Bramkarze

Występ:

1 punkt za grę do 60 minut

2 punkty za grę 60 minut lub więcej

Czyste konto:

4 punkty za czyste konto

Interwencje:

1 punkt za każdą trzecią obronę

5 punktów za obroniony rzut karny

Za zdobyte bramki i asysty:

6 punktów za każdą bramkę strzeloną przez bramkarza

3 punkty za każdą asystę

Punkty kapitana:

Zawodnik, którego mianujemy kapitanem, otrzymuje w każdej kolejce podwójne punkty. Warto więc w tej roli obstawiać „pewniaków”, takich jak Mohamed Salah czy Cole Palmer, którzy zazwyczaj zdobywają bramkę lub asystę.

Bonus Points System punkty minusowe

W FPL istnieje system punktów bonusowych, które nie cieszą się zbytnią sympatią społeczności. Dzieje się tak dlatego, że są przyznawane za szeroko pojętą aktywność na boisku – między innymi podania, przejęcia piłki czy udane interwencje. Sam system jest jednak dość skomplikowany i opiera się na algorytmach analizujących zaawansowane statystki, przez co może wydawać się niejasny. Pojawiają się też zarzuty, że BPS faworyzuje defensywne pozycje na boisku, pomimo ich stosunkowo niewielkiego wpływu na przebieg spotkania, przez co czasem cofnięty pomocnik otrzymuje więcej bonusowych punktów, niż skrzydłowy, który wykreował kilka ważnych akcji. Fakty są jednak takie, że po każdym meczu zawodnicy z najwyższymi wynikami BPS otrzymują punkty bonusowe – od 1 do 3 w zależności od zasług na boisku (szczegółowa rozpiska tutaj)

Oczywiście na zawodników nie patrzy się tylko pod kątem pozytywnym. W FPL przyznawane są również minusowe punkty za akcje niepożądane, mające negatywny wpływ na sytuację drużyny:

-2 punkty za niewykorzystany rzut karny

-1 punkt za każdą bramkę zdobytą przez przeciwników (dla obrońców i bramkarzy)

-1 punkt za żółtą kartkę

-3 punkty za czerwoną kartkę

-2 punkty za samobójczą bramkę

Z taką dawką wiedzy możecie już wystawić pierwszą wyjściową jedenastkę w Fantasy Premier League. Ilość informacji może wydawać się przytłaczająca, ale... to nie koniec. W następnym wpisie porozmawiamy o nieco bardziej zaawansowanych rzeczach, takich jak dzikie karty czy transfery zawodników.

