Hell Let Loose za darmo! Sprawdź, jak odebrać

Epic Games w okresie świątecznym rozdał graczom wiele ciekawych tytułów zupełnie za darmo (między innymi Situ, Control czy Kingdome Come: Deliverance), ale czas tej sielanki niestety dobiega końca. Na szczęście na osłodę gamingowy gigant przygotował na koniec prawdziwą bombę – to jeden z najlepszych i najbardziej realistycznych shooterów drugowojennych. Możecie już teraz dodać go do swojej biblioteki.

Realistyczne piekło wojny w prezencie od Epic Games

Każdy, kto zagrał w Hell Let Loose wie, że gry takie jak Battlefield czy Call of Duty nigdy nie będą już smakować tak samo. Produkcja Team17 to bowiem zupełnie inny kaliber, skierowany do graczy, poszukujących realistycznego odwzorowania pola bitwy. Hell Let Loose to pierwszoosobowa strzelanka w trybie multiplayer, opierająca się na taktycznych starciach w formacie 50 na 50. Podstawą jest tu dobra organizacja, chłodna głowa i nienaganne umiejętności strzeleckie, bo w Hell Let Loose jeden strzał wystarczy, by odesłać przeciwnika w zaświaty, jednak sama mechanika walki jest dość trudna i wymaga kilku godzin gry do wstępnego opanowania. Wszystko to w towarzystwie całkiem niezłej grafiki i świetnego udźwiękowienia, które nadają grze fantastycznego klimatu.

Jeśli nigdy nie mieliście styczności z Hell Let Loose, to teraz możecie spróbować swoich sił zupełnie za darmo – wystarczy kontro w Epic Games. Gra jest ostatnią darmówką, kończącą okres prezentowego rozdawnictwa z okazji świąt i nowego roku. Czas jest jednak ograniczony – grę musicie odebrać do 9 stycznia (do 17:00).