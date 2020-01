Foxconn wytwarza jednak elektronikę nie tylko dla Apple, ale także dla wielu innych popularnych marek i jeśli epidemii wirusa nie uda się opanować, to w dłuższym terminie mogą pojawić się problemy z ich dostępnością. W tej chwili rząd zaleca aby fabryki zamknąć na 1-2 tygodnie, ale w negatywnym scenariuszu może to potrwać znacznie dłużej. Jak dowiadujemy się ze skąpych relacji z rejonów objętych blokadą z powodu wirusa, całe miasta wyglądają jak wymarłe. Ten kto nie musi, nie wychodzi z domu, nie działa komunikacja i większość usług. Zapewnione są tylko te podstawowe. Jeśli wirus rozprzestrzeni się jeszcze bardziej, zamykane mogą być kolejne fabryki.

Warto też zaznaczyć, że Chińczycy cały czas świętują swój nowy rok i większość z nich ma wolne do 30 stycznia. Nie wiadomo jednak czy wszyscy wrócą do normalnych obowiązków po tym czasie. Temat dostaw będzie z pewnością dyskutowany dzisiaj wieczorem, kiedy to Apple ma opublikować swoje wyniki finansowe, a Tim Cook weźmie udział w konferencji prasowej. Można jednak się spodziewać, że będzie łagodził sytuację, przynajmniej na tyle na ile to możliwe, bo chorych nadal przybywa w tempie wykładniczym.

